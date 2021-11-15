Средства от еврооблигаций "Укрэнерго" не покрывают все долги ВИЭ-генерации за 2020-2021гг – экс-глава "ГарПока"

Киев. 15 ноября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Привлеченных НЭК "Укрэнерго" средств от размещения еврооблигаций на сумму $825 млн достаточно для полного погашения долгов перед ВИЭ-генерацией за 2020 год, но они не закроют долг 2021 года, сообщил экс-глава ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец.

"Из 21,6 млрд грн (сумма привлеченных "Укрэнерго" средств от еврооблигаций – ЭР) 15,3 млрд грн - это долги прошлого года. Остальное направлено в счет погашения долгов на 2021 год", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Вместе с тем он указал, что одних средств от еврооблигаций не хватит для полного покрытия долга, образовавшегося перед производителями "зеленой" электроэнергии в 2021 году.

"По моим подсчетам, долг перед ВИЭ-генерацией на конец 2021 года составит около 12 млрд грн (если не будет других поступлений, кроме средств от еврооблигаций – ЭР). Каждый месяц они недополучают около 1 млрд грн. Конечно, по факту конца года будут более точные данные", – cказал он.

Петриковец уточнил, что ориентировочно такая сумма долга будет на конец текущего года, если "Укрэнерго" не погасит свою задолженность перед "ГарПоком", составляющую около 15 млрд грн.

"Вся проблема - в оплате 20% объема произведенной ВИЭ электроэнергии: за год "Укрэнерго" не подписало нам ни один акт, поскольку в его тарифе этой суммы нет. Как и в бюджете, из которого эти объемы должны финансироваться. Все наши попытки внести изменения в закон успехом не увенчались", – пояснил Петриковец, указав также, что НЭК не полностью платит и те средства, которые заложены в тарифе.

В то же время он обратил внимание, что "Укрэнерго" перечислила "ГарПоку" пока 19,3 млрд грн из 21,6 млрд грн, привлеченных от еврооблигаций.

"Я так понимаю, что остальное должно поступить позже. Возможно, исходя из результатов года", – предположил он.

Как сообщалось, "Укрэнерго" перечислила "ГарПоку" 19,3 млрд грн от еврооблигаций. Госпредприятие направило их через Ощадбакн на расчеты с ВИЭ-генерацией, с которой у него около 960 договоров.

Петриковец отметил, что на вечер пятницы производители зеленой электроэнергии получили только 5,6 млрд грн. По последним данным от главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса на дату выхода материала эта сумма превысила 10 млрд грн.

Участники рынка выразили надежду, что выборочные оплаты со стороны Ощадбанка связаны с техническими моментами, но тем не менее отметили, что боятся не получить надлежащие им деньги.

Сам Петриковец назвал причиной своего субботнего увольнения отказ направить средства от еврооблигаций не по назначению. Он указал, что от него требовали отсрочить выплаты и сформировать графики оплат в то время, как закон предусматривает пропорциональный подход.

В Кабмине и Минэнерго увольнение Петриковца объяснили непрофессионализмом и возможным нанесением убытков государству от продажи э/э.