Инвесторы в ВИЭ рассчитывают на "технический характер" выборочных оплат Ощадбанком долгов перед ними за счет евробондов "Укрэнерго"

Киев. 15 ноября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Инвесторы в возобновляемые источники энергии рассчитывают, что "Ощадбанк" в ближайшее время перечислит всем участникам рынка надлежащие им суммы в счет погашения долгов за произведенную электроэнергию из привлеченных НЭК "Укрэнерго" средств от размещения евробондов.

"Беспокоит факт выборочной оплаты, трудно представить, как вести себя дальше. Надеемся, что это был технический вопрос, который решится в ближайшее время", – отметил директор работающего на рынке ветрогенерации ООО "Гюриш" (Guris), Лоик Лерминьо на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Если вдруг средства не будут перечислены по назначению, это будет удар по репутации Украины перед инвесторами, перед международными партнерами", – подчеркнул он.

При этом Лерминьо отметил, что очень трудно понять, зачем правительству необходимо было брать целевые кредиты, чтобы теперь не использовать их по назначению.

Вместе с тем он обратил внимание, что средств от еврооблигаций не хватит, чтобы погасить все долги перед ВИЭ-генерацией, в первую очередь потому, что тариф НЭК на передачу не учитывает расчеты с ней в полном объеме, поскольку 20% объема оплат должны осуществляться из бюджета, но в нем они также не заложены.

Глава ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис на этой же пресс-конференции отметил, что возглавляемая им компания пока не получила средства от "Ощадбанка".

"Меморандум не выполняется, ожидания были ложными (…) Боимся того, что вернется ситуация с кредитами "Укрэнерго" в объеме 10,25 млрд грн, которые только частично пошли на оплату долгов перед ВИЭ. Но есть правила, куда эти деньги (от еврооблигаций – ЭР) должны пойти, есть трехстороннее соглашение между НКРЭКУ, Министерством финансов и "Укрэнерго", что эти деньги идут на погашение долгов перед производителями зеленой электроэнергии", – указал Куницкис.

По его данным, долг перед ДТЭК ВИЭ составляют за прошлый год около 65 млн евро, за этот – ориентировочно 50 млн евро.

"Мы понимаем, что в энергосистеме много проблем, но это не значит, что их надо решать за счет зеленой генерации", – подчеркнул глава ДТЭК ВИЭ.

Участвующий в пресс-конференции экс-глава "ГарПока" Константин Петриковец, что после получения предприятием 19,3 млрд грн от "Укрэнерго" к нему начали поступать просьбы отсрочить перечисление их на счета компаний, работающих по зеленому тарифу и имеющих договора с "ГарПоком".

"Официальных поручений от Кабмина не поступало, но были просьбы отсрочить выплаты, создать график этих выплат. Но по закону предусмотрено, что мы должны применять пропорциональный подход к производителям, и я не мог нарушить эту норму", – сказал он.

Таким образом, госпредприятие перечислило всю сумму пропорционально – это свыше 10 тысяч платежек по приблизительно 960 договорам, уточнил Петриковец, акцентировав, что облигации носят целевой характер.

Вместе с тем, по его словам, если бы средства оставались на счетах "ГарПока", это несло бы угрозу их списания в результате судебных решений.

Ранее сообщалось, что кроме судебных исков от производителей "зеленой" электроэнергии, у "ГарПока" есть иски от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

В юридических кругах обращают внимание, что через несколько дней в апелляционной инстанции должно слушаться дело по иску "Энергоатома" на сумму 4,5 млрд грн, имеющее все шансы на решение в пользу генкомпании.

"В случае принятия такого решения, имеющиеся у "ГарПока" средства могли бы быть списаны по решению суда", – отметил собеседник Энергореформы.

Как сообщалось, по данным экс-директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Константина Петриковца, "Ощадбанк" 12 ноября после 21:00 направил производителям электроэнергии из ВИЭ 5,6 млрд грн из полученных 11 ноября 19,3 млрд грн от размещения НЭК "Укрэнерго" евробондов.

Ранее он утверждал, что средства от еврооблигаций заблокированы в Ощадбанке.

"Ощадбанк в своих действиях всегда руководствуется действующим законодательством и правилами системы электронных платежей НБУ, а также действующими договорами по РКО. Все платежи в банке производятся в штатном режиме в соответствии с поручениями клиентов", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию в Ощадбанке.

Сам Петриковец в субботу заявил, что его увольнение связано с отказом выполнять незаконные поручения и направлять средства от евробондов не по назначению.

Кабмин и Минэнерго объяснили субботнее увольнение Петриковца его непрофессионализмом и возможным нанесением убытков государству.