"Ощадбанк" направил 12 ноября к концу дня ВИЭ-генерации 5,6 из 19,3 млрд грн средств от размещения евробондов "Укрэнерго"

Киев. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Ощадбанк" 12 ноября по состоянию на 21:00 направил производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) 5,6 млрд грн из полученных "Ощадбанком" 11 ноября 19,3 млрд грн от размещения ЧАО "НЭК "Укрэнерго" евробондов, сообщил экс-директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Константин Петриковец.

"После 21:00 в пятницу 5,6 млрд грн часть средств в размере 5,6 млрд грн были направлены производителям из возобновляемых источников, однако не всем, не пропорционально", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.