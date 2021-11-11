Адвокат из Берлина присоединился к команде защиты Медведчука

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ведущий европейский адвокат Бертран Мальмендье присоединяется к команде правовой защиты главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила один из его адвокатов Лариса Чередниченко.

"Чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран. Это ведущий европейский юрист, и кому как не ему знать, как нормы европейского законодательства применятся и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся. И мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениям в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича", – объяснила Чередниченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она отметила, что сторона защиты уже ранее оформила два обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с несоблюдением норм закона и правовых процедур, что "обуславливает тотальную фальсификацию уголовного дела".

"У нас есть ответ: по одному из обращений открыто уголовное производство, дело называется "Медведчук против Украины". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов, они объединены с первым", – уточнила Чередниченко.

Кроме того, адвокат напомнила, что по состоянию на сегодняшний день Медведчук уведомлен о подозрении по двум уголовным производствам. Речь идет о "газовом деле в Крыму" (2014-2020 гг.) и "угольном деле" (2014-2015 гг.). По ее словам, защита, получив доступ к материалам досудебного расследования, может наблюдать, что правоохранительные органы действуют вне правового поля.

Доктор юридических наук Бертран Мальмендье осуществляет деятельность в Берлине и находится в Германии с 1997 года. Со своей стороны он сообщил, что 10 ноября подписал договор о предоставлении правовой помощи Медведчуку, а также присоединился к команде его адвокатов.

"Мы будем изучать, насколько целесообразным является то уголовное производство, начатое против господина Медведчука. Мы также будем сотрудничать с общественными организациями и представлять господина Медведчука на европейской арене, в частности, в Европейском суде по правам человека… Мы также сотрудничаем с коллегами с Великобритании и Америки для того, чтобы детальнее изучить это дело. Наша цель - глубже изучить ситуацию, чтобы понять есть ли на самом деле нарушение прав в Украине", – сказал он.