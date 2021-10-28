Адвокат Саакашивили Грушовец планирует снова лететь к своему подзащитному, несмотря на недопуск в Грузию

Киев. 28 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинский адвокат главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Евгений Грушовец заявляет о подготовке обращений в международные организации и в суд в связи с безосновательным недопуском его на территорию Грузии и о намерении вновь прилететь в Грузию для встречи со своим клиентом.

"У нас есть реальные опасения относительно жизни и здоровья Саакашвили, грубого нарушения его права на защиту, в частности, безопасности его адвокатов, которые все-таки из Украины будут оказывать ему правовую помощь", - рассказал адвокат в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Грушовца, его поездка в Грузию планировалась заранее, были направлены соответствующие обращения в МИД, в посольство Украины в Грузии. "Мы выполнили все правовые процедуры, чтобы я мог беспрепятственно въехать на территорию Грузию", - сказал адвокат.

По его словам, грузинское законодательство позволяет оказывать правовую помощь адвокатам, которые являются гражданами других стран. При этом он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

По словам адвоката, при вылете в Киеве ему пришлось купить билет для багажа, так как он превышал допустимый вес. В багаже, как подчеркнул Грушовец, были, в том числе, и рабочие документы.

Он рассказал, что в аэропорту Грузии его остановили на паспортном контроле, поводом для остановки были якобы вопросы к ПЦР тесту. "Через некоторое время другой сотрудник пограничной службы сказал, что мне необходимо покинуть территорию Грузии, что я не имею права там пребывать. Для меня это было неожиданно… Сказали, что обо всем мне сообщат позже", - отметил адвокат.

Он сообщил, что после нескольких часов пребывания в аэропорту Тбилиси его "фактически вынудили" сесть в самолет и улететь обратно в Киев, не объяснив причину отказа во въезде на территорию страны. По прилете в Киев, как уточнил адвокат, свой багаж он так и не получил. "У нас есть информация, что мой багаж до сих пор находится на территории Грузии", - сказал Грушовец.

По его словам, в данном случае есть масса нарушений, также "есть угрозы для оказания качественной правовой помощи Саакашивили".

"Могу ли я быть уверен в том, что в этой ситуации с багажом относительно меня не будет никаких провокационных действий? Нет, я не уверен в этом. Могу ли я быть уверен в том, что не произошло несанкционированного доступа к имуществу адвоката, адвокатской тайны по делу, которое сейчас получило значительную огласку", - обратил внимание адвокат.

"На вопрос о том, планируем ли мы снова попытку посетить Саакашвили, отвечу, да, действительно, планируем. Мы не можем этого не делать, потому что это непосредственно наша профессиональная деятельность", - сказал Грушовец.

По его словам, в связи с этим возникает множество вопросов к грузинской стороне, в частности, почему происходит недопуск адвоката, а также "возникает риторический вопрос, можем ли мы, граждане Украины, чувствовать себя в безопасности, когда сегодня никакие правовые механизмы не дают результат". Адвокат сообщил о том, что подготовлены соответствующие обращения к международным правительственным и неправительственным организациям.

"Адвокаты в Грузии подают соответственно жалобы и обращения в суд по поводу моего безосновательного недопуска не территорию Грузии", - сказал он.

Как сообщалось, Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает незаконным свое задержание, а обвинения сфальсифицированными.