Пресс-конференции

17:32 28.10.2021

Адвокат Саакашвили Грушовец планирует снова лететь к своему подзащитному, несмотря на недопуск в Грузию

3 мин читать

Киев. 28 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинский адвокат главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Евгений Грушовец заявляет о подготовке обращений в международные организации и в суд в связи с безосновательным недопуском его на территорию Грузии и о намерении вновь прилететь в Грузию для встречи со своим клиентом.

"У нас есть реальные опасения относительно жизни и здоровья Саакашвили, грубого нарушения его права на защиту, в частности, безопасности его адвокатов, которые все-таки из Украины будут оказывать ему правовую помощь", - рассказал адвокат в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Грушовца, его поездка в Грузию планировалась заранее, были направлены соответствующие обращения в МИД, в посольство Украины в Грузии. "Мы выполнили все правовые процедуры, чтобы я мог беспрепятственно въехать на территорию Грузию", - сказал адвокат.

По его словам, грузинское законодательство позволяет оказывать правовую помощь адвокатам, которые являются гражданами других стран. При этом он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

По словам адвоката, при вылете в Киеве ему пришлось купить билет для багажа, так как он превышал допустимый вес. В багаже, как подчеркнул Грушовец, были, в том числе, и рабочие документы.

Он рассказал, что в аэропорту Грузии его остановили на паспортном контроле, поводом для остановки были якобы вопросы к ПЦР тесту. "Через некоторое время другой сотрудник пограничной службы сказал, что мне необходимо покинуть территорию Грузии, что я не имею права там пребывать. Для меня это было неожиданно… Сказали, что обо всем мне сообщат позже", - отметил адвокат.

Он сообщил, что после нескольких часов пребывания в аэропорту Тбилиси его "фактически вынудили" сесть в самолет и улететь обратно в Киев, не объяснив причину отказа во въезде на территорию страны. По прилете в Киев, как уточнил адвокат, свой багаж он так и не получил. "У нас есть информация, что мой багаж до сих пор находится на территории Грузии", - сказал Грушовец.

По его словам, в данном случае есть масса нарушений, также "есть угрозы для оказания качественной правовой помощи Саакашивили".

"Могу ли я быть уверен в том, что в этой ситуации с багажом относительно меня не будет никаких провокационных действий? Нет, я не уверен в этом. Могу ли я быть уверен в том, что не произошло несанкционированного доступа к имуществу адвоката, адвокатской тайны по делу, которое сейчас получило значительную огласку", - обратил внимание адвокат.

"На вопрос о том, планируем ли мы снова попытку посетить Саакашвили, отвечу, да, действительно, планируем. Мы не можем этого не делать, потому что это непосредственно наша профессиональная деятельность", - сказал Грушовец.

По его словам, в связи с этим возникает множество вопросов к грузинской стороне, в частности, почему происходит недопуск адвоката, а также "возникает риторический вопрос, можем ли мы, граждане Украины, чувствовать себя в безопасности, когда сегодня никакие правовые механизмы не дают результат". Адвокат сообщил о том, что подготовлены соответствующие обращения к международным правительственным и неправительственным организациям.

"Адвокаты в Грузии подают соответственно жалобы и обращения в суд по поводу моего безосновательного недопуска не территорию Грузии", - сказал он.

Как сообщалось, Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает незаконным свое задержание, а обвинения сфальсифицированными.

Теги: #адвокат #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 28.10.2021
Саакашвили отказался от встречи с медиками - депутат парламента

Саакашвили отказался от встречи с медиками - депутат парламента

21:01 27.10.2021
США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

16:57 27.10.2021
Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

14:27 27.10.2021
Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

09:48 27.10.2021
Денисова в среду навещает Саакашвили в грузинской тюрьме

Денисова в среду навещает Саакашвили в грузинской тюрьме

02:23 27.10.2021
Денисова в среду намерена навестить Саакашвили в тюрьме

Денисова в среду намерена навестить Саакашвили в тюрьме

00:34 27.10.2021
Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

17:38 26.10.2021
Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей, заявления о том, что он принимает пищу, оскорбительны - представитель оппозиции

Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей, заявления о том, что он принимает пищу, оскорбительны - представитель оппозиции

01:48 26.10.2021
Состояние здоровья Саакашвили пока не требует госпитализации, но ситуация в любую минуту может измениться - личный врач

Состояние здоровья Саакашвили пока не требует госпитализации, но ситуация в любую минуту может измениться - личный врач

13:01 25.10.2021
Врачам пришлось вновь оказать медикаментозную помощь Саакашвили - адвокат

Врачам пришлось вновь оказать медикаментозную помощь Саакашвили - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг "Слуг народа" будет снижаться и далее – политолог

"Харьковские тепловые сети" подключили к отоплению уже свыше 90% домов – директор КП

Каждая власть боится свободной прессы, и это понятно - Герман

Украинская энергетическая ассоциация просит НКРЭКУ пересмотреть методику формирования тарифов для ТЭЦ

КИУ: внимание правоохранителей к органам местного самоуправлениям в 10 раз больше, чем к назначенным чиновникам - распорядителям бюджета

"Укроборонпром" за 9 мес.-2021 увеличил производство на 27,4%

Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

Украина останется без продовольственной пшеницы при ее экспорте без согласования – директор мукомольной компании

Мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом из-за невозможности обеспечить качество продукции при существующих в документе условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА