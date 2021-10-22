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18:30 22.10.2021

Рейтинг "Слуг народа" будет снижаться и далее – политолог

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Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Социологические рейтинги поддержки правящей партии "Слуга народа" будут снижаться и далее, считает политолог, эксперт Корпорации стратегического развития "Гардарика" Константин Матвиенко.

"Как показал недавний опрос КМИС, рейтинги "Слуги народа" снизились… Такой зафиксированный социологами расклад – это прямой ответ населения на то, что происходит в социально-экономической и политической сферах… В ситуации, в которой сейчас оказалась правящая партия, тут называется утратой управленческой логистики", - заявил Матвиенко во время круглого стола на тему "Украинская политика в октябре - между поляризацией и консолидацией" в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, примерами такому положению дел являются отсутствие готовности в стране к отопительному сезону, нехватка газа и угля, низкий уровень поддержки регионов.

"Провели административно-территориальную реформу. Объединенным территориальным громадам даже дали ресурс за счет налогов. В тоже время их принуждают подписать Меморандум о прохождении отопительного сезона, где на бюджеты громад перекладываются все проблемы в связи с рисками в 7 раз роста цены на газ. С другой стороны, 70% средств от продажи земель, которые принадлежат громадам, забирают в фонд государственного бюджета. Вот таких некомпетентных, неквалифицированных решений можно приводить много", - сказал он.

Кроме того, как отметил эксперт, "до сих пор обществом не получен ответ относительно виновности или невиновности народного депутата Трухина в ДТП, которого подозревают в нахождении в тот момент в нетрезвом состоянии". "У нас нет ответа на целый ряд других вопросов относительно поведения других депутатов "Слуги народа", - добавил он.

По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, падение рейтингов связано с падением имиджа политической силы правящей партии. "Но они сами виноваты: кто вас просил так издеваться над умершим депутатом Поляковым, демонстрировать свою некопметентность, так плохо готовить свои выступления по эфирам?… У "Слуг народа" формируется неприятный, нехороший, антинародный имидж. Более того, за 2 года они не сумели создать партию, которая стала бы связующим звеном между властью и населением", - сказал он.

Небоженко также предположил, что дальнейшее ослабление позиций правящей партии может быть связано с избранием ее главы Александра Корниенко на пост первого заместителя председателя Верховной Рады. "Никогда глава партии не становится зампредом горсовета, мэра или парламента. Корниенко должен был выполнить ту политическую роль, которую отводил ему президент. Но, видимо, политики мало. Корниенко занял место удобное и, видимо, теперь он партией заниматься не будет… Все это ведет и к разрыву между имиджем самого Зеленского и имиджем "Слуг народа", - добавил эксперт.

По словам политолога, директора частного предприятия "Институт глобальных стратегий" Вадима Карасева, снижение социологической поддержки "Слуг народа" во многом связано с непониманием ими сути самой политической деятельности ввиду некомпетентности.

Как сообщалось, в опубликованном в октябре социологическом рейтинге Киевского международного института социологии (КМИС), за партию "Слуга народа" проголосовали бы 15,5% определившихся с выбором респондентов. При этом, депутаты "Европейской солидарности" набрали бы 15,7% голосов (на 0,2 процентных пункта выше). В сентябре показатель "Слуг народа" составлял 20%.

Теги: #рейтинги #слуга_народа
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