Пресс-конференции

17:14 13.10.2021

"Укроборонпром" за 9 мес.-2021 увеличил производство на 27,4%

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Киев. 13 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем производства предприятий государственного концерна "Укроборонпром" в январе-сентябре 2021 года составил 26,9 млрд грн, что на 5,8 млрд грн, или 27,4%, больше по сравнению с аналогичным периодо 2020 года, сообщил гендиректор концерна Юрий Гусев.

"Что касается экспорта: за три квартала 2021 года спецэкспортеры заключили контракты на $694 млн, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Гусев уточнил, что объем производства авиатехники и оборудования за указанный период возрос почти на 52% – до 12,2 млрд грн, высокоточного оружия и боеприпасов – на 40%, до 5,6 млрд грн, систем радиолокации и радиосвязи – на 17%, до 2,2 млрд грн. Бронетанковой продукции было изготовлено на 4,5 млрд грн, или 99,9% от плана.

В отношении экспорта руководитель госконцерна отметил, что отгрузка продукции и услуг за девять месяцев этого года увеличилась на 16% – до $373 млн, поступление средств – на 45%, до $454 млн.

"Делаем все, чтобы успешно выполнить государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2021 года. Уверены, что выполним в полном объеме", – заявил Гусев, добавив, что 56 из 277 контрактов ГОЗ выполняются с опережением графика.

По словам гендиректора "Укроборонпрома", в третьем квартале наметились определенные тенденции к снижению темпов роста. "Но в четвертом квартале надеемся на ускорение в связи с контрактами за рубежом", – отметил глава госконцерна.

Теги: #укроборонпром #показатели
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