Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

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Киев. 12 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Услуга по вакцинации от гриппа доступна в частных клиниках по всей Украине, заявили участники пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Количество людей, которые делают осознанный выбор в сторону вакцинации от гриппа в этом году, значительно выше, чем в периоде до COVID-19, потому что люди стали больше задумываться о превентивной медицине", - сказала заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №4 Наталия Ралец.

"В этом году мы ожидаем увеличения спроса на вакцинацию от гриппа, поэтому тесно работаем со страховыми компаниями и с владельцами, бизнесов, которые хотят защитить своих работников. Думаю, активный процесс вакцинации пойдет во второй половине октября", - спрогнозировала руководитель лабораторно-поликлинического отделения клиники "Адонис" Екатерина Комисаренко.

В свою очередь, директор направления "Букинг медицинского онлайн-хаба Doc.ua" Елена Грицай сообщила, что услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках, в частности Киева, Днепра и Харькова.

"В прошлом году из 2500 наших партнерских клиник были готовы провести вакцинацию 20-25, в том числе и сетевых по всей территории Украины. Преимущественно все они в Киеве или входят в сети. То есть всего около 4% клиник предоставляли такие услуги в столице", - сказала она.

При этом Грицай отметила некоторый рост цен на вакцинацию от гриппа по сравнению с уровнем 2020 года. "Если говорить о Киеве, то стоимость составляет 925 грн за дозу с консультацией терапевта, в регионах - 653 грн, это средний чек. Сегодня рано делать выводы относительно цены, поскольку только 2% наших партнерских учреждений имеют вакцину и готовы сформулировать стоимость, однако в среднем ожидаемый диапазон - от 600 грн до 1 тыс. грн в Киеве", - сказала она, добавив, что в эту цену входит как стоимость вакцины, так и стоимость медицинской консультации перед процедурой.

В то же время Грицай сообщила о дефиците вакцин от гриппа.

"Партнеры говорят о дефиците. Потому что часто клиники закупают партиями. К примеру, партнер в прошлом году сделал запрос у дистрибьютора на 1 тыс. доз, а к закупке было доступно только 300. Следовательно, пациентам приходилось ожидать своей очереди и следующей закупки глобальной вакцины в Украину дистрибьюторами", - пояснила она.

Директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко добавил, что цены на вакцину от гриппа в аптеках будут значительно дешевле, потому что в них не входит стоимость консультации врача.

Он также отметил готовность аптек внедрить практику вакцинации, как это происходит в других странах.

"Более того, мы выходили на Минздрав с предложением разработать правила, как организовать это на территории аптек. Если министерство разработает правила, понятные для всех, думаю, аптеки с радостью присоединятся, понимая, что люди нуждаются в таком виде помощи", - сказал он.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий сказал, что вакцины против гриппа можно вводить в один день с вакциной против COVID-19 или с любым интервалом.

"Человек может прийти на вакцину против COVID-19 и одновременно в другую руку может вакцинироваться против гриппа. Нужно просто отметить, в какую руку была введена та или иная вакцина. Такие решения приняты в США и в других странах. Зарубежный опыт показывает, что такое решение является безопасным", - сказал он.