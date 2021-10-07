Укрэксимбанк не будет выплачивать главе правления зарплату во время его отстранения

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный Укрэксимбанк (Киев) не будет выплачивать главе правления банка Евгению Мецгеру заработную плату во время его отстранения в связи с нападаением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании финучреждения, сообщила глава набсовета Укрэксимбанка Оляна Гордиенко.

"Набсовет отстранил галаву правления Мецгера без получения заработной платы и присутствия его на рабочем месте", – сказала она на пресс-брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По ее словам, в случае увольнения главы правления, банк должен бы был выплатить ему в последний день работы денежную помощь в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

Указывается, что набсовет создал комиссию по этике банка и занимается оценкой действий главы правления финучереждения касательно их соответствия стандартам, которые имеются в кодексе этики банка и кодексе корпоративного управления.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.