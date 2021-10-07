Пресс-конференции

14:27 07.10.2021

Укрэксимбанк не будет выплачивать главе правления зарплату во время его отстранения

2 мин читать

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный Укрэксимбанк (Киев) не будет выплачивать главе правления банка Евгению Мецгеру заработную плату во время его отстранения в связи с нападаением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании финучреждения, сообщила глава набсовета Укрэксимбанка Оляна Гордиенко.

"Набсовет отстранил галаву правления Мецгера без получения заработной платы и присутствия его на рабочем месте", – сказала она на пресс-брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По ее словам, в случае увольнения главы правления, банк должен бы был выплатить ему в последний день работы денежную помощь в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

Указывается, что набсовет создал комиссию по этике банка и занимается оценкой действий главы правления финучереждения касательно их соответствия стандартам, которые имеются в кодексе этики банка и кодексе корпоративного управления.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Теги: #укрэксимбанк #мецгер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 07.10.2021
Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

15:11 07.10.2021
Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

10:21 07.10.2021
Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

19:02 06.10.2021
Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

19:00 06.10.2021
НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

17:13 06.10.2021
Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

15:03 06.10.2021
Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

14:03 06.10.2021
Глава правления Укрэксимбанка извинился за нападение на журналистов программы "Схемы"

Глава правления Укрэксимбанка извинился за нападение на журналистов программы "Схемы"

12:03 06.10.2021
Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования, вр.и.о. назначен член правления Ермаков

Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования, вр.и.о. назначен член правления Ермаков

11:29 06.10.2021
Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос оффшоров вряд ли подорвет влияние президента, это лишь капля – политолог

Отзыв Разумкова с поста спикера Рады будет означать усиление президентской власти со всеми последствиями – политологи

Нехватка голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

Отсутствие достаточного количества голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

Общественники считают неэффективными расследования незаконного лишения свободы украинцев в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины

Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

Вузы смогли адаптироваться к новым условиям работы во время пандемии COVID-19 – представители украинских университетов

Рестораторы выступают за отмену арендных платежей для заведений общепита во время локдауна

Основатель сети ресторанов MAFIA хочет вакцинировать от COVID-19 около 90% сотрудников до ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА