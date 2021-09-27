Рестораторы выступают за отмену арендных платежей для заведений общепита во время локдауна

Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители Национальной ресторанной ассоциации Украины (НРАУ) выступают за отмену арендных и минимальных фиксированных платежей в случае закрытия заведения общественного питания на время локдауна.

"Мы считаем, что во время закрытия ресторанов аренда должна быть равна нулю. Даже не работая, ресторан несет огромные расходы, связанные с коммунальными платежами, содержанием команды, поддержанием работоспособности объекта. Поэтому процент от оборота или сниженная аренда – это хорошо, но фиксированные минимальные платежи в период закрытия или жестких ограничений мы платить не сможем", – обрисовал ситуацию основатель сети ресторанов MAFIA Тарас Середюк на пресс-конференции "Как будет работать ресторанный бизнес во время ковид-ограничений" в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, несмотря на работу навынос и доставку во время локдауна, ресторан становится убыточным.

Середюк призвал владельцев торгово-развлекательных центров и стрит-ритейла заранее начать переговоры с ресторанами-арендаторами об условиях аренды на случай введения локдауна.

НРАУ объединяет около 400 заведений общественного питания в стране.