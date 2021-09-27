НАБУ затягивает расследование по подозрению брата главы ОАСК Зонтова, так как не сможет доказать его вину в суде – адвокат

Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) затягивает расследование дела по подозрению адвоката, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Украины (СВР) Юрия Зонтова в подстрекательстве в получении неправомерной выгоды, так как не имеет доказательств вины, которые будут приняты судом, отмечает адвокат Александр Корнага.

"Никакого нового подозрения 17 сентября Юрию Зонтову объявлено не было. На самом деле, было изменено ранее инкриминированное Зонтову подозрение", - сказал адвокат Зонтова в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что в обновленное подозрение отдельным пунктом прописали недостоверное декларирование.

Коргнега отметил, что, исходя из обновленного подозрения "роль судьи Вовка и роль Зонтова сводится к тому, что эти лица всего-навсего должны были выяснить движение по делу".

"Мы установили тот факт, что это была провокация преступления", - заявил адвокат.

"До рассмотрения по сути мы дойти не можем. НАБУ понимает безосновательность подозрений… Доказать вину Зонтова в объявленных ему подозрениях невозможно, потому НАБУ уже трижды обращалось в ВАКС с продлением сроков расследования", - подчеркнул Корнага.

"НАБУ и далее будет затягивать расследование, всячески компрометировать Зонтова в СМИ, повторно сообщать частичную информацию и держать общество в заблуждение… Мы сможем доказать невиновность, как только НАБУ отважится передать данное уголовное производство для рассмотрения его по сути, а не будет затягивать разумные сроки досудебного расследования и искать новые поводы для содержания Зонтова под стражей", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что 20 сентября 2021 года НАБУ сообщило адвокату, бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины (СВР) о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронные декларации.

В сообщении пресс-служб НАБУ и САП имя адвоката не указывается, но его должность и характер выдвинутых подозрений указывает на подполковника Юрия Зонтова, который в апреле задержан детективами НАБУ на получении $100 тыс неправомерной выгоды и после этого уволен с военной службы в СВР. Зонтов является родным братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, сменившего фамилию в 1999 году.

По данным НАБУ, подозрение 17 сентября подписано генеральным прокурором Украины.

"Экс-чиновник уже имеет статус подозреваемого по факту совершения другого преступления - подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судьям ОАСК. По данным следствия, лицо совместно с другим участником преступления за 100 тыс. долл. США обещали через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. В апреле 2021 года экс-чиновника разоблачили "на горячем". По месту выявления неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили большие объемы иностранной наличности", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным САП, вместе с экс-сотрудником СВР подозрение выдвинуто и его сообщнику, который также осуществляет адвокатскую деятельность. "Указанные лица подозреваются в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также в подстрекательстве к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК", - говорится в сообщении.

9 апреля ВАКС отправил Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн. Второму фигуранту дела, адвокату Юрию Донцу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. грн. После внесения залога он был освобожден из СИЗО.

По версии следствия, адвокаты Зонтов и Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы. Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки.

В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе. Второму фигуранту дела о передаче взятки продолжат избирать меру пресечения в пятницу утром.