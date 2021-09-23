Более четверти украинцев за автономию ОРДЛО, столько же за их изоляцию – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

Более четверти (27,9%) украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным правительству отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) автономного статуса в составе Украины как вариант решения их проблемы, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 11-19 сентября центром "Социальный мониторинг".

При этом 28,5% поддерживают официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и изоляцию ОРДЛО. 18,4% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, а 25,2% затруднились с ответом.

40,3% опрошенных заявили, что поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины на соответствующем референдуме, если бы он был проведен, 42% не поддержали бы, 17,7% затруднились с ответом.

В региональном разрезе такое решение поддержали большинство жителей востока (52,5%), юга Украины (60,4%) и Донбасса (57,8%), относительное меньшинство жителей центра (35,3% против 44,7%) и абсолютное меньшинство жителей запада (20,9).

При этом две трети респондентов заявили, что получают общественно-политическую информацию о событиях в Украине по телевидению, и из их числа 11,8% заявили, что из российских телевизионных каналов (5,4% на западе, 8,2% в центре страны, 20,9% на востоке, 29,2% на Донбассе, 16,8% на юге Украины).

В ходе исследования было опрошено 3010 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуальных интервью по месту проживания респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Стандартное отклонение 1,1-1,9.