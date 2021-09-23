Пресс-конференции

13:34 23.09.2021

Более четверти украинцев за автономию ОРДЛО, столько же за их изоляцию – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

2 мин читать

Более четверти (27,9%) украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным правительству отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) автономного статуса в составе Украины как вариант решения их проблемы, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 11-19 сентября центром "Социальный мониторинг".

При этом 28,5% поддерживают официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и изоляцию ОРДЛО. 18,4% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, а 25,2% затруднились с ответом.

40,3% опрошенных заявили, что поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины на соответствующем референдуме, если бы он был проведен, 42% не поддержали бы, 17,7% затруднились с ответом.

В региональном разрезе такое решение поддержали большинство жителей востока (52,5%), юга Украины (60,4%) и Донбасса (57,8%), относительное меньшинство жителей центра (35,3% против 44,7%) и абсолютное меньшинство жителей запада (20,9).

При этом две трети респондентов заявили, что получают общественно-политическую информацию о событиях в Украине по телевидению, и из их числа 11,8% заявили, что из российских телевизионных каналов (5,4% на западе, 8,2% в центре страны, 20,9% на востоке, 29,2% на Донбассе, 16,8% на юге Украины).

В ходе исследования было опрошено 3010 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуальных интервью по месту проживания респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Стандартное отклонение 1,1-1,9.

Теги: #соцопрос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 23.09.2021
В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

10:40 22.09.2021
МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

12:07 09.09.2021
Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

12:41 07.09.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Рейтинга"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Рейтинга"

12:14 30.08.2021
Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека, пропавшими без вести в ОРДЛО считаются 258 человек - МИД

Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека, пропавшими без вести в ОРДЛО считаются 258 человек - МИД

12:40 22.08.2021
На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО

На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО

13:34 19.08.2021
Треть украинских граждан хотела бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

Треть украинских граждан хотела бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

12:26 19.08.2021
Провозглашение независимости Украины поддержали бы сегодня 80% граждан – соцопрос "Рейтинга"

Провозглашение независимости Украины поддержали бы сегодня 80% граждан – соцопрос "Рейтинга"

15:14 18.08.2021
Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

14:37 12.08.2021
29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

Пациенты призывают депутатов принять в целом законопроект о договорах управляемого доступа

Биогаз и биометан должны заместить импорт природного газа – президент "МХП Эко Энерджи"

Когда первые лица страны делают тайну принципом управления – это очень печально - политолог

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

BWT инвестирует до EUR5 млн в автоматы по разливу очищенной воды

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА