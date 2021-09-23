В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы пятипроцентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они происходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 11-19 сентября центром "Социальный мониторинг".

За "Слугу народа" проголосовали бы 24,7% респондентов из числа тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за "Европейскую солидарность" – 17,1%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,9%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 11,2%, за партию "Сила и честь" – 5,8%.

Кроме того, высокие шансы на прохождение в парламент сохраняет "Украинская стратегия Гройсмана", за которую готовы отдать голоса 4,8% определившихся респондентов, что находится в пределах статистической погрешности от проходного барьера.

Остальные партии, согласно результатам опроса, не преодолели бы проходной барьер и собрали бы менее 3% каждая. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 2,7% определившихся, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 2,4%, за партию "Гражданская позиция" – 2,1%, "Голос" – 1,6%, "За майбутне" – 1,3%, за Партию Шария – 1,1%, за остальные – менее 1% за каждую.

4,1% респондентов намерены испортить бюллетень.

15,2% из общего числа респондентов затруднились с ответом, а 14,1% заявили, что не намерены голосовать.

В ходе исследования было опрошено 3010 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуальных интервью по месту проживания респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Стандартное отклонение 1,1-1,9.