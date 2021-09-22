Пресс-конференции

12:15 22.09.2021

В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

2 мин читать

Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 24 сентября в Москве планируется провести митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины, сообщил директор международной ассоциации "Институт национальной политики" правовед, политический эксперт Юрий Шулипа.

"Почему именно на 24 сентября в 2 часа дня? Потому что специально, чтобы все те, кто управляют репрессиями, пытками, убийствами и всем прочем, видели, что есть группа граждан, неравнодушных к проблеме крымских татар. Действительно, желающих принять участие в этой акции более, чем достаточно", - сказал Шулипа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду.

По его словам, акцию планируется провести в Москве, на Лубянской площади, возле мемориала Соловецкий камень.

"21 сентября 2021 года было подано уведомление о проведении публичного мероприятия. Оно уже подано официально в правительство Москвы. Непосредственными организаторами этого публичного мероприятия являются известная гражданская активистка в Москве и защитница представителей крымскотатарского народа Вера Лаврешина и общественный активист, кандидат химических наук Семен Берсенев", - рассказал Шулипа.

Он подчеркнул, что важно показать, что "существуют в самой Москве люди, которые против российской агрессии, против оккупации Крыма".

"Те требования, которые выдвигают участники публичного мероприятия, они как раз таки направлены на то, чтобы заставить, а точнее, напомнить России, как оккупирующей державе (это все указано в резолюции ООН), чтобы она прекратила пытки, политические мотивированные репрессии и немедленно освободила всех тех лиц, которые заключены, содержатся под стражей по политическим мотивам", - пояснил эксперт.

Шулипа отметил, что ожидается участие в митинге приблизительно 100 человек. В то же время он указал, что разрешение на проведения митинга пока ожидается.

"Оснований для отказа нет. То есть здесь юридически все безупречно подано, в соответствии с их действующим законодательством. А там, я считаю, что все может быть", - сказал он.

Теги: #митинг #москва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:53 19.09.2021
Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

20:46 17.09.2021
Вашингтон готовится к митингу в поддержку арестованных после захвата Капитолия людей

Вашингтон готовится к митингу в поддержку арестованных после захвата Капитолия людей

13:25 08.09.2021
В Москве назвали достоверной и объективной информацию CNN о помощи ЦРУ Киеву в операции по задержанию 33 россиян в Беларуси

В Москве назвали достоверной и объективной информацию CNN о помощи ЦРУ Киеву в операции по задержанию 33 россиян в Беларуси

20:18 21.08.2021
Шесть журналистов задержаны во время пикетов у здания ФСБ на Лубянке

Шесть журналистов задержаны во время пикетов у здания ФСБ на Лубянке

11:30 26.07.2021
Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

19:01 15.06.2021
Советник руководителя ОП посоветовал политикам прекращать спекуляции на теме религии

Советник руководителя ОП посоветовал политикам прекращать спекуляции на теме религии

15:58 12.06.2021
В Москве запретили обслуживание посетителей в ресторанах-кафе и зрелищно-развлекательные мероприятия ночью

В Москве запретили обслуживание посетителей в ресторанах-кафе и зрелищно-развлекательные мероприятия ночью

21:29 23.02.2021
В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

21:03 23.02.2021
Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

16:16 04.02.2021
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациенты призывают депутатов принять в целом законопроект о договорах управляемого доступа

Биогаз и биометан должны заместить импорт природного газа – президент "МХП Эко Энерджи"

Когда первые лица страны делают тайну принципом управления – это очень печально - политолог

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

BWT инвестирует до EUR5 млн в автоматы по разливу очищенной воды

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Судебное решение в пользу НЗФ в деле об отключении СЭС TIU Canada создаст в Украине опасный прецедент – адвокаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА