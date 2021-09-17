Когда первые лица страны делают тайну принципом управления – это очень печально - политолог

Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что когда первые лица страны вводят тайну в качестве принципа управления государством – это очень печально.

"Президент едет в Соединенные Штаты, показывает план трансформации, приезжает сюда и у него "украли" этот план, оставил где-то в самолете, это же никуда не годится. Интриги – это понятная политическая вещь. Но когда первые лица страны вводят тайну в качестве принципа управления – это очень и очень печально", - сказал он в ходе "круглого стола" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам политолога, на сегодня власти ведут себя излишне самоуверенно, а в управлении имеет место демагогия и политическая безнаказанность.

"Инфантилизм – это правильный диагноз. Некомпетентность – власть достигла того уровня некомпетентности, когда не может понять, насколько она некомпетентна. Все это на самоуверенности, на спеси и неуважения к интеллектуальной и аналитической работе. Они не знают страны, которой управляют", - заявил в свою очередь политический эксперт Константин Матвиенко.