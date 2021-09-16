Пресс-конференции

17:12 16.09.2021

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

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Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов уверенно идет к победе на предстоящих выборах мэра города, считает политолог, директор частного предприятия "Институт глобальных стратегий" Вадим Карасев.

"Шансы на победу у Игоря Терехова растут, у него последовательная, спокойная, не скандальная и уверенная политика. Его команда с самого старта избирательной кампании показала свои лидерские позиции и вышла вперед, демонстрируя нацеленность на решение проблем харьковчан", - сказал Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По мнению политолога, выборы с большой вероятностью могут пройти в один тур. В случае проведения второго тура основными конкурентами Терехова на выборах мэра Харькова станут бывший губернатор Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин и народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман в случае, если будет зарегистрирован кандидатом.

"Если Фельдман будет принимать участие в выборах, а его решение должно стать известно на днях, то тогда прорисовывается перспектива победы Терехова уже в первом туре, потому что Фельдман, скорее всего, будет отбирать голоса у Добкина, их электорат пересекается. Но даже, если будет второй тур, то я согласен с тем, что Терехов побеждает Добкина с большим отрывом" – сказал Карасев.

В то же время политолог не рассматривает возможности участия в выборах экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной, поскольку "с точки зрения рационального подхода к дальнейшей политической карьере участие уже состоявшегося политика, нацеленного на общенациональный уровень, в таких выборах стало бы для нее "минусом".

С точки зрения политического эксперта Александра Кочеткова, окружение Светличной может ее убедить к участию в избирательной гонке, ссылаясь на старт нового политического сезона 2021 года, однако это станет для нее тестом на рациональность.

По мнению эксперта, в электоральной кампании сохраняется интрига относительно количества туров. "Я думаю, что все-таки будет два тура. Во второй выйдут Игорь Терехов и Михаил Добкин, но с непреодолимым разрывом в более, чем 10% в пользу Терехова, его политической системности, последовательности и стратегичности", - отметил эксперт.

При этом оба политолога согласились в том, что избирательный процесс проходит открыто, честно и без электоральных обострений.

Как сообщалось, Верховная Рада в марте назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это решение было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #мэр #харьков
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