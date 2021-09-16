Пресс-конференции

14:59 16.09.2021

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

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Киев. 16 сентября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Тарифная система Feed-in- Premium для производителей "зеленой" электроэнергии будет интересна в первую очередь предприятиям биоэнергетики, но законопроект Министерства энергетики об этой системе нуждается в доработке, считает глава Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха.

"В целом мы видим перспективу в этом законопроекте. Возможно, даже он интересен в первую очередь для биоэнергетики. Потому в качестве первого шага к переходу на этот тариф является выход из балансирующей группы "Гарантированного покупателя". И биоэнергетическим предприятиям будет проще сделать это по сравнению с солнечной и ветрогенерацией, потому что мы более стабильны", – сказал Гелетуха на пресс-конференции "Зеленые задачи для парламента" в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, этот законопроект мог быть очень актуальным год назад, когда был низкий уровень расчетов с "зеленой" генерацией, от чего в большей степени страдала биоэнергетика, ощущающая острый дефицит средств на закупку сырья.

Вместе с тем Гелетуха отметил, что предприятия ассоциации в целом поддерживают законопроект, но "есть несколько моментов, которые не понравились".

"Например, в базовом законопроекте предусмотрено, что аукционы будут давать контракт на 20 лет. В этом законопроекте – если вы выиграли аукцион, а после этого хотите идти на контракты на разницу, то срок уже 15 лет. Считаю, что это несколько некорректно – пять лет где-то потерялись", – отметил глава БАУ, добавив, что свои предложения, в том числе технические правки, ассоциации направила в министерство.

В свою очередь глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков также поддержал законопроект, однако отметил в нем наличие нескольких рисков. "Если компания вышла из балансирующей группы "ГарПока", но у нее не получилось продавать, как ей хотелось, то она может вернуться назад. Но в законопроекте это не прописано", – обратил внимание глава УВЭА.

Он также указал, что фактически законопроект касается крупных компаний.

"И ВЭС, и СЭС отвечают за небалансы. Но если маленькая компания выйдет из балансирующей группы "ГарПока", она не сможет за них отвечать, они будут обходиться намного дороже, чем стоимость э/э, которую компания сможет продать", – считает Конеченков.

По его словам, по законопроекту необходимо продолжать дискуссию, чтобы максимально отрегулировать его нормы.

Как сообщалось, Министерство энергетики в конце августа разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", который предусматривает внедрение тарифной системы Feed-in-Premium (контракты на разницу) для производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) вместо действующей системы фиксированных "зеленых" тарифов Feed-in-Tariff.

Согласно законопроекту, Feed-in-Premium будет распространяться как на действующие договора купли-продажи "зеленой" э/э, так и на будущие договора, которые будут заключаться с победителями аукционов на строительство новых возобновляемых мощностей.

Субъекты возобновляемой генерации будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом и рыночной или аукционной ценой.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, "зеленые" производители получат возможность создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут управлять небалансами э/э собственного портфеля объектов в режиме реального времени.

Как подчеркнули в Минэнерго, это позволит ВИЭ-генерации "во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, внедрение Feed-in-Premium также позволит повысить точность прогнозирования производства э/э ВИЭ, снизит объемы небалансов "зеленой" э/э у ГП "Гарантированный покупатель", увеличит долю экологически чистой э/э из возобновляемых источников, а также предоставит ВИЭ-генерации возможность получения своевременной оплаты за э/э на рынке.

В соответствии с выводами авторов законопроекта, "предлагается дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в Украине проводить в рамках аукционной модели поддержки с учетом лучших мировых практик, а именно в соответствии с моделью контрактов на разницу и со сроком поддержки в 15 лет".

К середине 2021 года установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, достигла 8 ГВт (без учета генерирующих установок потребителей, частных домохозяйств и объектов, расположенных на оккупированных территориях). 

Теги: #виэ #тариф #генерация
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