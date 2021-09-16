Пресс-конференции

12:22 16.09.2021

Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

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Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Владельцы биогазовых установок нуждаются в создании биотопливной биржи для обеспечения бесперебойных поставок биомассы, считает глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха.

"То количество котельных и электростанций (на биогазе – ИФ), которые уже сегодня замещают потребление 4 млрд куб. м природного газа в год, потребляет огромное количество биомассы. Сейчас, к сожалению, мы имеем трудности с тем, где купить эту биомассу, как ее купить… У нас неразвит рынок биомассы. Поэтому цивилизованное решение – создание отдельной биотопливной биржи", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что соответствующий законопроект разработан более трех лет назад и уже несколько раз прошел согласование, но в настоящее время "завис на уровне Минэнерго" и не вносится в Кабмин. "Мы просим законодателей: ну возьмите вы уже этот законопроект, возьмите его у Министерства энергетики, зарегистрируйте, рассмотрите побыстрее. Это путь к тому, как насытить биоэнергетику Украины реальным топливом", - отметил глава БАУ.

По его словам, биржа обеспечит качество биомассы, гарантии поставки и снижение цены на этот продукт. "Когда есть реальная конкуренция, цены всегда снижаются. Это очень важный законопроект, просим его поддержать", - резюмировал Гелетуха.

Как сообщалось, бывший и.о. министра энергетики и нынешний глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко поддерживает внедрение в Украине электронной платформы по купле-продаже твердого биотоплива, которая будет способствовать развитию конкурентного и прозрачного рынка такого топлива.

"Механизмом для организации рынка биотоплива в Украине должно стать использование единой электронной платформы, на которой будут осуществлять торговлю биотопливом все заинтересованные производители и потребители", – отметил Витренко на встрече с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом в марте этого года. В ходе встречи развитие биотоплива отмечалось как одно из перспективных направлений сотрудничества обеих стран, при этом особую заинтересованность украинской стороны вызывает опыт Литвы по созданию биотопливной биржи Baltpool.

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