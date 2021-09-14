Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV в 2021г планирует дублировать и озвучить на украинском языке более 50 фильмов и 100 трейлеров

Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV в 2021 году планирует дублировать и озвучить на украинском языке более 50 фильмов и 100 трейлеров.

Как сообщил в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" директор SWEET.TV Александр Резунов, популяризация украинского языка и украиноязычного контента - социальная миссия платформы.

"Для нас украинизация кино давно стала нормой. Именно поэтому был создан проект "Hollywood українською" - главный социальный проект SWEET.TV. В его рамках мы за свой счет реализуем украинский дубляж и озвучку фильмов, мульфильмов и сериалов, которые ранее не были переведены на украинский. Для реализации этого проекта SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, заключившим прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не СНГ", - подчеркнул он.

По словам Резунова, за год существования проекта украиноязычную аудиодорожку получил 181 фильм, мультфильм и сериал. Также на украинском зазвучали 829 трейлеров.

"К концу 2021 планируем дублировать и озвучить более 50 фильмов и более 100 трейлеров. Также мы создали собственный Фонд развития украинского кино и телевидения ("ФРУКТ"), куда перечисляем по 10 грн с каждого платного подключения к SWEET.TV. Собранные средства направляются на реализацию новых проектов талантливых украинских режиссеров", - сообщил Резунов

По его словам, в Украине есть значительные возможности для роста ОТТ-сервисов: почти из 15 млн домохозяйств страны лишь 4-4,5 млн пользуются услугами платного телевидения.

"10 млн домохозяйств Украины никогда не платили за телевидение. Они и являются перспективой развития рынка стриминговых сервисов, так называемой "зоной роста" для ОТТ компаний", - считает директор SWEET.TV

SWEET.TV - украинская ОТТ-платформа, на которой представлены более 260 телеканалов, в том числе в HD и 4K, продуктам Disney, Pixar, DreamWorks и др.

У платформы заключены прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и др. международными производителями контента по дубляжу и озвучке медиапродуктов именно для территории Украины, а не для СНГ. Сервис создает украиноязычный дубляж и озвучку для культовых голливудских фильмов в проекте "Hollywood українською".