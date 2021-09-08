Кризис в украинском коневодстве вызван незаконной сдачей в аренду земли конных заводов - ассоциация

Киев. 8 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Находящееся в подчинении Министерства экономики "ГП "Коневодство Украины", в состав которого входит ряд конных заводов, заключило договоры на аренду части земель госпредприятий с неустановленными лицами, выращивающими и реализующими на них урожай, вследствие чего заводы несут убытки, а отрасли коневодства в стране угрожает исчезновение.

Об этом сообщила президент общественного объединения "Ассоциация по скачкам и гонкам" Татьяна Андрийшина в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"ГП "Коневодство Украины" было фактически искусственно создано как коррупционная структура над государственными конезаводами, которые были лишены всех функций: они не ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, в них заходят неизвестные лица, с которыми заключается договор о совместной обработке земли, в результате которой в течение 10 лет конезаводы стали банкротами", - заявила она.

По ее данным, государственные конезаводы не получают принадлежащий им урожай, поскольку тот вывозится частными лицами, с которыми якобы ГП "Коневодство Украины" заключило договоры аренды земли. Таким образом, конный завод несет убытки вследствие невозможности получить доход от реализации урожая с принадлежащей ему земли, а также из-за необходимости платить налог на землю, коммунальные платежи, зарплатные отчисления и прочие расходы в полном объеме.

Андрийшина отметила, что ее ГО и сотрудники конных заводов обращались в правоохранительные органы, в Офис генерального прокурора и к президенту с просьбой остановить коррупцию в госпредприятии, но безуспешно.

По ее данным, в связи со сложившейся на ГП " Коневодство Украины" ситуации сотрудникам конных заводов задерживают выплату зарплаты, на предприятиях не ведется ветеринарный контроль состояния животных, кроме того на Киевском ипподроме не могут проходить испытания скаковых лошадей. Помимо того животные не получают адекватного питания.

"Мы обращаемся к президенту: если не нужна украинская верховая порода, если не нужны орловские рысаки украинской генерации, давайте их сдадим на мясо, хватит издеваться над лошадьми и людьми", - заявила Андрийшина.

Она также уточнила, что "Ассоциация по скачкам и гонкам" накануне подала в Министерство аграрной политики и продовольствия запрос на получение государственной бюджетной дотации из расчета на 51 тыс. грн/год на одного жеребца-оплодотворителя и 31 тыс. грн/год на кобылу-матку, и на данный момент ожидает результатов ее рассмотрения.

В ходе пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Ирина Ткачова уточнила, что за время независимости Украины поголовье коней сократилось в 3,1 раза - с 700 тыс. в 1991 году до 226 тыс. в нынешнем году, 95% которых используются для ведения личного крестьянского хозяйства.

Как сообщалось, правительство Украины в декабре 2010 года реорганизовало не подлежащие приватизации коневодческие госпредприятия в ГП "Коневодство Украины". В постоянном пользовании госпредприятия 54,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 43,5 тыс. га пашни.

Согласно документу, в ГП "Коневодство Украины" вошли "Днепропетровский конный завод №65", "Запорожский конный завод №86", "Александрийский конный завод №174", "Онуфриевский конный завод №175", "Лимаровский конный завод №61", "Деркульский конный завод №63", "Новоалександровский конный завод №64", "Дибровский конный завод №62", "Лозовской конный завод №124", "Одесский государственный сельскохозяйственный ипподром" и Киевское областное предприятие по племенному делу в животноводству".

Помимо того в новое предприятие вошли "Стрелецкий конный завод №60", "Пивденьконецентр", "Западный государственный региональный научно-производственный селекционно-технологический центр по коневодству, государственный племенной конный завод "Олимпийский", Львовский ипподром, Мигощанский государственный ипподром, "Ягольницкий конный завод".

Министр агрополитики Роман Лещенко в мае 2021 года заявил, что в распоряжение госпредприятия возвращено более 50 тыс. га земли, которые уже были подготовлены к бесплатной приватизации.

ГП "Коневодство Украины" в феврале 2020 года подало заявление в Генеральную прокуратуру Украины, МВД, СБУ, ГБР и Государственную фискальную службу по факту нанесения прежним руководством ущерба на сумму более 150 млн грн.

Ревизия показала нанесение ущерба путем заключения невыгодных договоров аренды земли, завышения стоимости услуг по культивации, вывода средств за якобы поставленные гербициды и посевной материал, передачу по фиктивным документам урожая и пр.