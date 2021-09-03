Презентация Зеленским плана трансформации Украины в США была политической ошибкой – политолог

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Киев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский совершил политическую ошибку, представив план трансформации Украины в ходе рабочего визита в США, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Это колоссальная политическая ошибка президента. Он не доверяет украинцам, украинцы не доверяют президенту. Он везет в Соединенные Штаты план распродажи, но при этом не говорит, как это связано с самой Украиной. Это очень плохо", - сказал Небоженко на "круглом столе" на тему "Старт осенних политических баталий. Чего ждать обществу в их результате?" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он указал, что план трансформации Украины должен быть представлен президентом если не на тайном заседании СНБО, то, по крайней мере, перед народом.

"Вместо этого он тайно привез от этих 73% (избирателей – ИФ), которые голосовали за него, план спасения, трансформации Украины в Соединенные Штаты. И оказывается, что это был не план, а список предложений на 270 млрд. Это уже какие-то коробейники, люди, которые посчитали все, где можно заработать, и предложили Америке. Вы заметили шок американского бизнес-сообщества? Они просто с ума сходили от этой цифры и от той чисто хлестаковской легкости, с которой офисные чиновники подготовили план продажи Украины. Даже американцы не поверили в свое счастье и решили не печатать деньги под этот план", - отметил Небоженко.

В свою очередь политический эксперт Константин Матвиенко также обратил внимание на то, что "на самом деле выглядит так, что Украина выставляется на распродажу".

"Какой здесь есть позитивный момент? Мир глобализируется, мы нуждаемся в новых технологиях, новых финансовых инструментах, и участия в новых глобальных мировых проектах. Что здесь является минусом? Что в этих глобальных мировых проектах нас не ждут как равноправных партеров или хотя бы партнеров, на которых обращают внимание. Нужна продуктивная украинская земля, потому что в мире дефицит пищи, нужны украинские ресурсы, включая и геополитический, геостратегический ресурс, и Украину готовы использовать - если так ляжет карта, если так сложатся обстоятельства - как механизм сдерживания РФ", - пояснил он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул, что план трансформации Украины должен был бы сначала обсуждаться экспертами, политиками и депутатами в Украине. "Здесь вопрос: а кто давал такой мандат на план трансформации, почему его не обсуждали экспертное сообщество, политики, в Верховной Раде Украины? Это должно быть публичное мероприятие, обсуждение, должна быть дискуссия. А так у меня подозрения, что это плод творчества кружка в Офисе президента. Возможно, усилено это Киевской школой экономики и Миловановым (советник главы Офиса президента Украины - ИФ)", - сказал он.

Небоженко обратил внимание на то, что до встречи с Байденом у президента Зеленского была встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, "автором Минских соглашений, Минского переговорного процесса, мотором Нормандского формата", однако президент не передал ей список 450 украинских военнопленных, что свидетельствует о попытке поиска нового формата, который должен идти на смену минскому и нормандскому формату.

"Самое пикантное, что президент Байден взял (список 450 пленных – ИФ). То есть перед нами идет речь - может быть, Зеленский просто не понимает этого - об окончании нормандского формата, потому Соединенные Штаты вступают в свою старинную игру: права человека, защита безопасности людей, и где-то отдел, который будет защищать проамериканских афганцев, и отдел, который будет заниматься освобождением этих 450 заключенных, в Госдепе будет совмещен", - объяснил он.

Руководитель Фонда "Украинская политика"/UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко считает, что визит не принес ни достижений, ни потерь для Украины. "Не было супер приема, который организовывали в свое время Ющенко или Порошенко (третий и пятый президенты Украины Виктор Ющенко и Петр Порошенко – ИФ) в Вашингтоне, но для Зеленского важен был сам факт встречи. То есть не важно, что там будет подписано, даже если действительно просто прийти в Белый Дом и сфотографироваться с Байденом, это для него было бы огромным успехом, именно для этого он и ехал. Все остальное - просто внешний антураж", - считает он.

Эксперт также считает, что в Офисе президента ищут повод для того, чтобы выйти из минского процесса. "Сколько бы не говорили о том, что мы дальше будем выполнять минские договоренности, на самом деле в Верховную Раду внесен законопроект о переходном периоде, который полностью перечеркивает минские договоренности, законопроект о денонсации минских договоренностей, фактически", - считает Бондаренко.