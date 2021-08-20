Пресс-конференции

13:34 20.08.2021

В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" – опрос

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Киев. 20 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы на момент опроса проходили выборы в Верховную Раду Украины, избирательный порог в 5% голосов преодолели бы пять партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" и презентованного в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По данным исследования, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа" – 22,9%. На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 18,4%, на третьем – "Европейская солидарность" с поддержкой 16,5% респондентов. Также 5%-й барьер преодолели бы "Батькивщина" (11,6%) и "Сила и Честь" (6,4%).

Остальные партии получили бы менее 5% голосов.

Опрос проводился в период со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью "face-to-face" по месту проживания респондента. Всего были опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Теги: #партии #рейтинг
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