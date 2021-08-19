Пресс-конференции

13:31 19.08.2021

Треть украинских граждан хотели бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

1 мин читать

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Треть граждан Украины хотели бы работать за границей, свидетельствуют результаты исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

33% опрошенных хотели бы работать за границей, в то время как 65% не хотели бы, 2% респондентов затруднились ответить.

Среди поколения Независимости 54% респондентов в возрасте 16-24 лет высказали желание работать за границей, 44% - нет, среди 25-30 летних - работать за границей хотят 42% (не хотят 56%).

Среди мотивов тех, кто хочет работать за границей: высокая зарплата - 71%, лучшие условия жизни - 57%, лучшие условия труда - 22%, больше возможностей самореализации - 21%, другое - 2%, затруднились ответить - 1%.

Опрос проведен 20 июля - 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов возрастом от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки не более 1,0%.

Теги: #эмиграция #соцопрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 19.08.2021
Треть украинских граждан хотела бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

Треть украинских граждан хотела бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

12:26 19.08.2021
Провозглашение независимости Украины поддержали бы сегодня 80% граждан – соцопрос "Рейтинга"

Провозглашение независимости Украины поддержали бы сегодня 80% граждан – соцопрос "Рейтинга"

14:37 12.08.2021
29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

13:51 11.08.2021
В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

13:30 11.08.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

11:54 11.08.2021
70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

12:41 10.08.2021
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, не доверяют российским СМИ – опрос Центра Разумкова

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, не доверяют российским СМИ – опрос Центра Разумкова

12:29 10.08.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

22:16 04.08.2021
Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

Киберполиция предупреждает украинцев о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах

12:54 29.07.2021
Половина харьковчан отмечают улучшение ситуации в городе за полгода, более половины доверяют Терехову - опрос

Половина харьковчан отмечают улучшение ситуации в городе за полгода, более половины доверяют Терехову - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Интеграция Украины в ЕС и НАТО по мнению граждан является доминирующим вектором внешней политики - опрос "Рейтинга"

За Зеленского вновь готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко 15% - соцопрос "Рейтинга"

Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

Только на украинском дома разговаривают 31,9% украинцев – соцопрос

Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств – соцопрос

Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

Наибольшим уровнем доверия украинцев пользуются ВСУ, ветераны АТО, волонтеры, врачи и общественные организации – соцопрос

69% украинцев в 2021 году поддержали бы на референдуме независимость Украины, 13% проголосовали бы против - опрос

Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

В ВР проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА