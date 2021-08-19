Пресс-конференции

13:27 19.08.2021

Интеграция Украины в ЕС и НАТО по мнению граждан является доминирующим вектором внешней политики - опрос "Рейтинга"

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Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Европейская и евроатлантическая интеграция являются доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине – таковы результаты социологического исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, если бы в Украине проводился референдум по вступлению страны в ЕС, то интеграцию поддержали бы 64% респондентов, против выступают 27%, 4% - не будут голосовать, и 5% - затруднились ответить.

Вступление Украины в НАТО на референдуме поддержали бы 54% опрошенных, против - 35%, 3% - не будут голосовать, 8% - затруднились ответить.

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодежи (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС.

Опрос проведен 20 июля - 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Общая выборка - 20 тыс. респондентов возрастом от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка выборки по Украине составляет не более 1,0%.

Теги: #евроинтеграция #опрос
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