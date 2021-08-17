Пресс-конференции

16:12 17.08.2021

Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

2 мин читать

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Положения принятого в первом чтении законопроекта №5655 о реформировании градостроительной деятельности идут вразрез с международными правилами архитектурной деятельности, что приведет к невозможности привлечения международных архитекторов к работе в Украине, считает Архитектурная палата Национального союза архитекторов Украины (НСАУ).

Соответствующее открытое письмо она направила главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, призывая парламент учесть предложения архитектурного сообщества к проекту закона.

"Нельзя закон принимать в нынешнем виде, так как, во-первых, нельзя без архитекторов проводить реформу градостроительства и архитектурной деятельности. Во-вторых, без архитекторов никто не сможет гарантировать безопасность, эстетику пространств и зданий, в которое вы входите. Предложенная схема лишает не только архитекторов прав, но и все общество лишает права на красивые и комфортные города, качественное и эстетичное пространство в Украине", – сообщила заместитель председателя Архитектурной палаты НСАУ Анна Кирий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, в документе указано, что на все объекты, строящиеся за бюджетные средства, автоматически архитектор лишается авторских прав на этапе подписания договора. "Это остро противоречит нормам международного законодательства", – прокомментировала Кирий.

Закон о реформе сферы градостроительства дискриминирует профессию архитектора и ставит под угрозу ее существование в Украине, считает глава Черниговского областного регионального отделения Архитектурной палаты НСАУ Татьяна Мазур.

"Ключевые тезисы законопроекта нивелируют роль архитектора в процессе создания объекта и осуществления профессионального авторского надзора. При этом имущественные права на проект как на интеллектуальную собственность переданы заказчику, но ответственность за нарушение проектных решений остается на архитекторе", – указала она.

Согласно открытому письму, Архитектурная палата предлагает гармонизировать текст законопроекта, учесть не только интересы застройщиков, но и общественности, местного самоуправления и архитектурного сообщества и привлечь их к редактированию положений законопроекта.

Эксперты предлагают учитывать международные стандарты градостроительной деятельности и принципы самоуправления профессиональных объединений. Кроме того, предлагается восстановить права и обязанности главного архитектора проекта, в том числе при органах местного самоуправления, и саморегулирующихся организаций.

Предлагается также предоставить общественности больше прав при обсуждении проектов застройки и развития территорий.

Кирий отметила, что палата разработала правки к законопроекту, учитывающие интересы архитекторов и общественности, однако профильный комитет парламента их не рассматривает.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5655. Депутаты подали более 2,7 тыс. правок ко второму чтению документа.

НСАУ - независимое творческое сообщество профессиональных архитекторов Украины. Является членом Международного союза архитекторов, Архитектурного совета стран Центральной и Восточной Европы, Форума союзов архитекторов стран Черноморского региона.

Теги: #законопроект #градостроительство #нсау
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 17.08.2021
Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

13:36 12.08.2021
Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

20:07 10.08.2021
Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

07:07 09.08.2021
Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

20:13 06.08.2021
Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

19:39 06.08.2021
ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

10:21 05.08.2021
Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода

Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода

10:12 03.08.2021
Депутаты инициируют повторную антикоррупционную экспертизу при подготовке законопроектов ко второму чтению

Депутаты инициируют повторную антикоррупционную экспертизу при подготовке законопроектов ко второму чтению

14:26 02.08.2021
В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

17:47 28.07.2021
Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Только на украинском дома разговаривают 31,9% украинцев – соцопрос

Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств – соцопрос

Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

Наибольшим уровнем доверия украинцев пользуются ВСУ, ветераны АТО, волонтеры, врачи и общественные организации – соцопрос

69% украинцев в 2021 году поддержали бы на референдуме независимость Украины, 13% проголосовали бы против - опрос

Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

В ВР проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

Установке промышленных пасек в Украине мешает неготовность пчеловодов оставить бизнес и перейти к наемному труду - мнение

Ресторан "Дача" в Одессе должен быть внесен в реестр памятников культурного наследия – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА