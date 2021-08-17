Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Положения принятого в первом чтении законопроекта №5655 о реформировании градостроительной деятельности идут вразрез с международными правилами архитектурной деятельности, что приведет к невозможности привлечения международных архитекторов к работе в Украине, считает Архитектурная палата Национального союза архитекторов Украины (НСАУ).

Соответствующее открытое письмо она направила главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, призывая парламент учесть предложения архитектурного сообщества к проекту закона.

"Нельзя закон принимать в нынешнем виде, так как, во-первых, нельзя без архитекторов проводить реформу градостроительства и архитектурной деятельности. Во-вторых, без архитекторов никто не сможет гарантировать безопасность, эстетику пространств и зданий, в которое вы входите. Предложенная схема лишает не только архитекторов прав, но и все общество лишает права на красивые и комфортные города, качественное и эстетичное пространство в Украине", – сообщила заместитель председателя Архитектурной палаты НСАУ Анна Кирий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, в документе указано, что на все объекты, строящиеся за бюджетные средства, автоматически архитектор лишается авторских прав на этапе подписания договора. "Это остро противоречит нормам международного законодательства", – прокомментировала Кирий.

Закон о реформе сферы градостроительства дискриминирует профессию архитектора и ставит под угрозу ее существование в Украине, считает глава Черниговского областного регионального отделения Архитектурной палаты НСАУ Татьяна Мазур.

"Ключевые тезисы законопроекта нивелируют роль архитектора в процессе создания объекта и осуществления профессионального авторского надзора. При этом имущественные права на проект как на интеллектуальную собственность переданы заказчику, но ответственность за нарушение проектных решений остается на архитекторе", – указала она.

Согласно открытому письму, Архитектурная палата предлагает гармонизировать текст законопроекта, учесть не только интересы застройщиков, но и общественности, местного самоуправления и архитектурного сообщества и привлечь их к редактированию положений законопроекта.

Эксперты предлагают учитывать международные стандарты градостроительной деятельности и принципы самоуправления профессиональных объединений. Кроме того, предлагается восстановить права и обязанности главного архитектора проекта, в том числе при органах местного самоуправления, и саморегулирующихся организаций.

Предлагается также предоставить общественности больше прав при обсуждении проектов застройки и развития территорий.

Кирий отметила, что палата разработала правки к законопроекту, учитывающие интересы архитекторов и общественности, однако профильный комитет парламента их не рассматривает.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5655. Депутаты подали более 2,7 тыс. правок ко второму чтению документа.

НСАУ - независимое творческое сообщество профессиональных архитекторов Украины. Является членом Международного союза архитекторов, Архитектурного совета стран Центральной и Восточной Европы, Форума союзов архитекторов стран Черноморского региона.