Пресс-конференции

14:37 12.08.2021

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

2 мин читать

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 29% жителей Украины ни разу не бывали в Харькове, при этом 7% бывают в этом городе часто, 18% от случая к случаю и 46% редко, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологами Харьковского национального университета им.Каразина совместно с компанией New Image Marketing Group 19-27 мая и представленного в агентстве Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом часто в Харькове бывают 19% киевлян и лишь 15% жителей столицы никогда не были в этом городе. Никогда не были в Харькове 25% жителей востока Украины и только 7% бывают там часто. Чаще всего Харькове бывают, чтобы повидаться с друзьями (42%), с туристической целью (38%) или по работе (33%).

65% харьковчан и 33% жителей других регионов отмечают, что им очень нравится город, скорее нравится он 18% и 32% респондентов соответствующих групп.

33% жителей всей Украины заявили, что хотели бы жить в Харькове, 40% не хотели бы, остальные затруднились с ответом. Среди киевлян хотели бы жить в Харькове 28% опрошенных, не хотели бы 36%, среди жителей восточных областей страны – 41% и 33% соответственно.

11% харьковчан отметили, что не чувствуют себя в безопасности в их районе города, безопасным назвали свой район 65% опрошенных жителей Харькова (в т.ч. 14% - полностью безопасным). При этом 30% харьковчан отметили, что в их районе есть опасные места, посещения которых они избегают и не рекомендуют там появляться другим, а 56% - что таких районов нет.

79% украинцев считают Харьков туристически привлекательным городом, 10% - туристически непривлекательным, остальные затруднились с ответом. Среди харьковчан такого мнения придерживаются 81% и 13% соответственно, среди киевлян – 80% и 13%, среди жителей восточных обалстей – 85% и 6%.

83% хотели бы посетить Харьков в качестве туриста, 11% не хотели бы. Среди киевлян таких 81% и 10% соответственно, среди жителей востокчных областей – 93% и 4%, среди житеелй западных – 79% и 12%.

Опрос проводился в онлайн-режиме на основании платформы Lemur, объем выборочной совокупности составляет 201 житель города Харькова и 465 жителей других областей Украины.

Теги: #соцопрос #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:51 12.08.2021
Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы

Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы

13:51 11.08.2021
В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

13:30 11.08.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

11:54 11.08.2021
70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

12:41 10.08.2021
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, не доверяют российским СМИ – опрос Центра Разумкова

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, не доверяют российским СМИ – опрос Центра Разумкова

12:29 10.08.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

12:23 10.08.2021
Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

19:45 08.08.2021
Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

19:51 06.08.2021
Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

13:36 05.08.2021
На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Установке промышленных пасек в Украине мешает неготовность пчеловодов оставить бизнес и перейти к наемному труду - мнение

Ресторан "Дача" в Одессе должен быть внесен в реестр памятников культурного наследия – мнение

Мед у украинских пасечников может закончиться до конца года, на складах до конца зимы - мнение

Более 30% украинцев выступают за усиление полномочий президента – опрос

Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

Почти половина украинцев считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью – опрос

Решения суда об отстранении руководства АРМА будут обжалованы - адвокат

Ассоциации переработчиков мясомолочных продуктов обратились к правительству с просьбой разработать программу поддержки отрасли

Украинцы считаю себя свободолюбивыми, гостеприимными, патриотическими и хитрыми в жизненных вопросах - исследование

В массовом сознании украинцы не считают себя единым народом с россиянами – исследование Института будущего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА