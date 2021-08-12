29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 29% жителей Украины ни разу не бывали в Харькове, при этом 7% бывают в этом городе часто, 18% от случая к случаю и 46% редко, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологами Харьковского национального университета им.Каразина совместно с компанией New Image Marketing Group 19-27 мая и представленного в агентстве Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом часто в Харькове бывают 19% киевлян и лишь 15% жителей столицы никогда не были в этом городе. Никогда не были в Харькове 25% жителей востока Украины и только 7% бывают там часто. Чаще всего Харькове бывают, чтобы повидаться с друзьями (42%), с туристической целью (38%) или по работе (33%).

65% харьковчан и 33% жителей других регионов отмечают, что им очень нравится город, скорее нравится он 18% и 32% респондентов соответствующих групп.

33% жителей всей Украины заявили, что хотели бы жить в Харькове, 40% не хотели бы, остальные затруднились с ответом. Среди киевлян хотели бы жить в Харькове 28% опрошенных, не хотели бы 36%, среди жителей восточных областей страны – 41% и 33% соответственно.

11% харьковчан отметили, что не чувствуют себя в безопасности в их районе города, безопасным назвали свой район 65% опрошенных жителей Харькова (в т.ч. 14% - полностью безопасным). При этом 30% харьковчан отметили, что в их районе есть опасные места, посещения которых они избегают и не рекомендуют там появляться другим, а 56% - что таких районов нет.

79% украинцев считают Харьков туристически привлекательным городом, 10% - туристически непривлекательным, остальные затруднились с ответом. Среди харьковчан такого мнения придерживаются 81% и 13% соответственно, среди киевлян – 80% и 13%, среди жителей восточных обалстей – 85% и 6%.

83% хотели бы посетить Харьков в качестве туриста, 11% не хотели бы. Среди киевлян таких 81% и 10% соответственно, среди жителей востокчных областей – 93% и 4%, среди житеелй западных – 79% и 12%.

Опрос проводился в онлайн-режиме на основании платформы Lemur, объем выборочной совокупности составляет 201 житель города Харькова и 465 жителей других областей Украины.