Ресторан "Дача" в Одессе должен быть внесен в реестр памятников культурного наследия – мнение

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ресторан "Дача" ресторатора Саввы Либкина на Французском бульваре в Одессе должен быть внесен в Государственный реестр памятников культурного наследия Украины и защищен от закрытия и уничтожения, считает CEO Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications Лариса Мудрак.

"Ресторан "Дача" и вся его история должны стать культурным, историческим наследием, которое должно войти в будущее и в реестр памятников культурного наследия – это просьба к Министерству культуры и непосредственно к министру Александру Ткаченко", - заявила она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Мудрак, власти Одесского региона, а также президент и премьер-министр Украины должны обратить внимание на судебное разбирательство в отношении "Дачи".

"Культурное значение этого здания уже вышло за пределы его постройки в конце 19 века. Оно уже несет дополнительное культурную нагрузку, так как является выдающимся гастрономическим местом Одессы и жемчужиной парка санатория им. Чкалова. Мы планируем инициировать внесение этого объекта в реестр памятников культурного наследия ", – сказал адвокат и руководитель Южноукраинского филиала Arzinger Law Firm Виктор Сизоненко.

По его словам, в 2004 году ресторатор Либкин инвестировал в восстановление здания "Дачи", а позже приобрел его часть в рамках приватизационного конкурса. В настоящее время идет судебное разбирательство по иску прокуратуры о признании незаконным договора купли-продажи.

"Существует хозяйственное дело по иску прокуратуры, в котором она просит признать незаконным и недействительным договор купли-продажи 49% здания, где расположен ресторан "Дача". Эта часть была приобретена компанией Саввы Либкина ООО "Драйв-Ин" в конце 2008 года по процедуре приватизации. Подчеркиваю: эта процедура осуществлялась по новому закону", – отметил Сизоненко.

При этом юрист добавил, что здание было внесено в перечень объектов на приватизацию приказом Фонда госимущества Украины.

"С юридической стороны единственным основанием для разговора о незаконности договора купли-продажи объекта приватизации может быть лишь отмена распорядительно-нормативного акта, на основании которого подписан этот договор, – то есть, приказа Фонда госимущества. Этого в настоящее время не происходит. Прокуратура, говоря о незаконности договора, при этом не обжалует приказ ФГИ", – пояснил Сизоненко

По его словам, подобный процесс продолжает подрывать доверие инвесторов к Одесскому региону.