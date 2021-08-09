Мед у украинских пасечников может закончиться до конца года, на складах до конца зимы - мнение

Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Вызванный пандемией коронавируса рост спроса на мед на внешнем и внутреннем рынках, а также рост недобора весенних и раннелетних сортов меда может создать ситуацию, когда данная продукция закончится у пасечников до конца нынешнего года, а на складах – до конца зимы 2022 года, сообщил основатель ТМ "Знатный мед" Валерий Курейко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, в нынешнем сезоне недобор весенних и раннелетних сортов меда вырос по сравнению с 2020 годом почти наполовину, в том числе меда с акации - до 40%, с липы - до 50%, с подсолнечника – до 30%, при этом ожидается рост объемов сбора гречневого и рапсового меда на 20-30%. Таким образом, в 2021 году в Украине сбор меда может составить 80-100 тыс. тонн меда в год, но этого недостаточно для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса, вызванного ростом потребления меда как средства укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса.

"В 2018 году объем экспорта меда из Украины составил 49,4 тыс. тонн на сумму $98 млн, в 2019-м - 55,7 тыс. тонн на $101,8 млн, а в 2020-м - 80,8 тыс. тонн на сумму $139,8 млн, то есть средняя цена за тонну все время уменьшалась. За первое полугодие 2021 года было экспортировано 25,9 тыс. тонн (это меньше, чем за аналогичный период прошлого года), но при этом сумма валютной выручки составила $56,87 млн, то есть, мед был продан по более высокой цене, чем в прошлом году", - уточнил Курейко.

При этом, по его данным, в 2020 году основными покупателями украинского меда стали Польша (26% от общего объема экспорта), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Курейко отметил, что импорт меда в Украину в 2020 году составил около 2 тыс. тонн и не оказывает значительного влияния на рынок меда в Украине.

По словам руководителя интернет-магазина ТМ "Знатный мед" Русланы Плис, в страну ввозятся преимущественно экзотические сорта меда, такие как манука из Новой Зеландии.

Она также сообщила, что в 2021 году мед подорожал в среднем на 50-100 грн/кг из-за сложных погодных условий в течение последних двух лет, а также в связи с отсутствием переходящих запасов прошлогоднего урожая, которые могли бы сгладить цены в начале лета. Также на удорожание меда повлиял рост цен на пчелопакеты, пчеловодческий инвентарь (ульи, рамки, костюмы, инструмент и т. д.), препараты для профилактики и лечения болезней пчел.

"Меда становится меньше, а дается он пчеловоду сложнее. Так, этой весной впервые за много лет возник настоящий дефицит пчелопакетов — несмотря на увеличение цены до 1,6-1,8 тыс. грн за пакет, они раскупались, как говорится, "с колес". Еще пример: раньше пчел подкармливали раз за сезон, при подготовке к зимовке. Сейчас приходится проводить подкормку два раза — весной перед началом сезона и в конце лета. Это существенно увеличивает затраты пасечника", - уточнила Плис.

По ее словам, стоимость меда не могла остаться прежней в условиях постоянного роста цен на электроэнергию, топливо, продукты питания и прочие статьи расходов пасечников. В нынешнем году розничные цены на мед выросли в среднем на 20-30% - до 130-150 грн/л на меди из подсолнечника, 150-180 грн/л на мед из разнотравья, 200-300 грн/л за липовый и гречневый, 300-400 грн/л - за акациевый мед. Также на 20-40% подорожают и продукты пчеловодства.

"Похоже, эпоха дешевого меда прошла. Надо признать, что украинский мед был недооценен как на международном рынке, так и на внутреннем", - подчеркнула эксперт.

Плис уточнила, что в дальнейшем продукты переработки меда (пыльца, перга, забрус, прополис, подмор, воск и др.) тоже будут увеличиваться в цене, поскольку объем сбора таких продуктов всегда ограничен, а процесс сбора достаточно трудоемкий.

В свою очередь Курейко отметил влияние фактора изменения климата на отрасль пчеловодства, поскольку сравнительно теплые бесснежные зимы с частым переходом от минусовых до плюсовых температур крайне негативно влияют на зимовку пчел. Резкие изменения погоды вносят изменения в сроки начала и окончания медосбора, часто он прерывается внезапными похолоданиями или длительной жарой, суховеями т. д.

По словам эксперта, 2021 год по непредсказуемости погодных факторов "перекрыл" для пчеловодов все предыдущие: периоды с дождями сменялись похолоданиями и жарой, к ним добавлялись сильные ветра, грады и другие катаклизмы.

Он уточнил, что в 2021 году сбор меда с подсолнечника существенно сократился, поскольку во многих областях Украины аграрии посеяли быстросозревающий гибрид подсолнечника, цветущий всего 5-7 дней, тогда как обычный период цветения подсолнечника - 3-4 недели, что сильно сократило время медосбора с него.

Курейко отметил, что за последние 5 лет потребитель меда в Украине заметно "помолодел" - пенсионеры уже давно не занимают первую позицию среди активных покупателей меда. Также поменялась мотивация к его покупке: если раньше основной мотивацией была профилактика и лечение простудных заболеваний, то сейчас многие рассматривают мед как натуральный экопродукт повседневного потребления, важную составляющую здорового образа жизни.

ТМ "Знатный мед" принадлежит пасеке "Медовый бджоляр" (с. Яблунивка Киевской области). Компания производит разные сорта меда – как монофлорного, так и разнотравья: майский, акация, липа, подсолнух, гречиха, луговой, лесной, полевой. По данным на сайте ТМ "Знатный мед", производственные пасеки компании находятся на нескольких площадках в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.