Пресс-конференции

11:41 05.08.2021

Более 30% украинцев выступают за усиление полномочий президента – опрос

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Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 36% украинцев готовы усилить полномочия президента путем перехода к президентской форме правления, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Центра совместных действий в апреле-мае 2021 года и презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы спросили украинцев, какие изменения в распределении полномочий президента, Верховной Рады и Кабинета министров они хотели бы видеть через десять лет. Усилить Раду и Кабмин и уменьшить при этом влияния президента готовы только 22% граждан. Еще 27,5% граждан уверены, что полномочия институций должны оставаться такими же, как есть сейчас. Но большая часть (36%) выступают за усиления полномочий президента и уменьшение влияния Рады и Кабмина", – сказала руководитель аналитической команды Центра совместных действий Мария Левонова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Вместе с тем, согласно опросу, 25% респондентов готовы усилить президента путем перехода к президентской форме правления, 19% опрошенных являются сторонниками парламентской формы правления и еще 15% хотели бы ослабить полномочия президента, но в действующей форме правления.

По данным исследования, сторонниками перехода к парламентской республике является Киев (27%) и Центральный регион (23%). Граждане старшего возраста (27%) и с высшим образованием (22%) более склонны двигаться в сторону коллегиальных решений, то есть к парламентаризму. Вместе с тем жители сел более склонны к идее президентской республики (28%) в отличие от больших городов, где такую форму правления поддерживает лишь каждый пятый.

Кроме того, согласно результатам фокус-групп, граждане убеждены, что основная проблема не в распределении полномочий, а в невыполнении имеющихся функций и недостаточной ответственности политиков и чиновников. В то же время значительная часть респондентов осознают риск чрезмерной концентрации власти в одних руках и в основном являются противниками чисто президентской модели.

Опрос проходил в две волны: методом CATI (телефонные интервью со звонками на номера мобильных телефонов, computer-assisted telephone interviews) 19-27 апреля 2021 года и методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшета, computer-assisted personal interviews) 7-27 мая 2021 года.

Выборка проведенного исследования составляет 2000 респондентов и является репрезентативной для населения Украины в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2019 года. Максимальная предельная теоретическая погрешность составляет 2,2%.

Теги: #президент #усиление #опрос #полномочия
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