Решения суда об отстранении руководства АРМА будут обжалованы - адвокат

Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Судебные решения об отстранении от исполнения обязанностей руководства Национального агентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) будут обжалованы, сообщил адвокат Станислав Борис.

"Сегодня уже поданы апелляционные жалобы, и решения судебные обжалуются", - сказал Борис на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

По словам адвоката, подозрения, которые предъявляют правоохранительные органы руководству АРМА, необоснованны, они базируются на показаниях предыдущих руководителей агентства.

"Будем доказывать свою правоту. Однозначно будем инициировать ряд следственных действий и мы готовы… приходить к следователям, давать показания, дополнительные документы, дополнительные свидетельства - все, что необходимо для установления в данном уголовном производстве, что никакие действия,.. которые могли бы иметь признаки преступления, не были совершены", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, отстраненный судом от обязанностей замглавы АРМА Владимир Павленко уверен в своей правоте. "Победа наша не за горами", - заявил он.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отстранил от исполнения обязанностей врио главы АРМА Виталия Сигидина, его зама Павленко и начальника одного из управлений агентства, и избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники ГБР и СБУ выявили факт злоупотреблений со стороны руководства АРМА и уведомили о подозрении в присвоении средств руководство АРМА и двух адвокатов. Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс.