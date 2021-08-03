Пресс-конференции

16:20 03.08.2021

Решения суда об отстранении руководства АРМА будут обжалованы - адвокат

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Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Судебные решения об отстранении от исполнения обязанностей руководства Национального агентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) будут обжалованы, сообщил адвокат Станислав Борис.

"Сегодня уже поданы апелляционные жалобы, и решения судебные обжалуются", - сказал Борис на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

По словам адвоката, подозрения, которые выдвигают правоохранительные органы против руководства АРМА, необоснованны и базируются на показаниях предыдущих руководителей агентства.

"Будем доказывать свою правоту, однозначно будем инициировать ряд следственных действий и мы готовы… приходить к следователям, давать показания, дополнительные документы, дополнительные свидетельства - все, что необходимо для установления в данном уголовном производстве, что никакие действия,.. которые могли бы иметь признаки преступления, не были совершены", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, отстраненный судом от своих обязанностей заместитель главы АРМА Владимир Павленко уверен в своей правоте. "Победа наша не за горами", - отметил он.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отстранил от исполнения обязанностей врио главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений агентства, и избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники ГБР и СБУ выявили факт злоупотреблений со стороны руководства АРМА и уведомили о подозрении в присвоении средств руководство АРМА и двух адвокатов. Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс.

Теги: #руководство #арма
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