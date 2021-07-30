Украинцы считаю себя свободолюбивыми, гостеприимными, патриотическими и хитрыми в жизненных вопросах - исследование

Киев. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинцы считают себя свободолюбивыми, гостеприимными, хозяйственными, хитрыми в жизненных вопросах, патриотическими и трудолюбивыми, свидетельствует исследование Украинского института будущего.

Согласно результатам исследования "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев", которое было презентовано в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу, украинцы считаю, что они: свободолюбивые, гостеприимные, хозяйственные, хитрые в жизненных вопросах, патриотические, трудолюбивые и не могут объединяться надолго.

Что касается кредо украинцев, то респонденты выделили: "Слава Украине!", "Героям слава!", "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего", "Воля, свобода превыше всего", "Все достало!", "Ждем перемен", "Выжить" и "Моя хата скраю".

Символами Украины определены: флаг, гимн, герб, язык, украинские песни и украинская музыка, национальная кухня и национальная одежда – вышивка, природа.

Среди ценностей украинцев респонденты выделили: свободное выражение мнения; возможность критиковать власть; индивидуализм в противовес коллективизму; национальная принадлежность; приверженность европейским ценностям. В то же время украинцам, согласно исследованию, свойственно отсутствие стабильности и прогнозируемости.

Как украинская мечта выделены: успешные люди - олигархи, чиновники и прокуроры; жизнь в успешной стране без коррупции; мирная страна. На индивидуальном уровне мечта украинцев: жизнь с достойной зарплатой и жизнь в прогнозируемой стабильной стране - уверенность в завтрашнем дне.

Фокус-групповое исследование проведено Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "New Image Marketing Group" в период с 10 по 15 июня 2021 года на всей территории Украины.

Объем выборки составлял 12 фокус-групповых исследований (1 фокус-групповое исследование = 8 участников). Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше; три возрастные категории: 18-30 лет, 31-54 года, 55 лет и старше; представители различных типов населенных пунктов: областные центры, другие города (не облценты) и села; представители различных сфер деятельности, уровня дохода, уровня образования.