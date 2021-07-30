В массовом сознании украинцы не считают себя единым народом с россиянами – исследование Института будущего

Киев. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В массовом сознании украинцы не считают себя единым народом с россиянами и ощущают свои отличия от россиян, свидетельствует исследование Украинского института будущего.

"Много было разговоров про "единый народ". Наши фокус-группы показывают совсем другие результаты, чем те, которые показал Рейтинг. И честно говоря, у меня вызывает очень много вопросов те результаты, которые давал Рейтинг. На самом деле украинцы четко отличают себя от россиян, четко считают, что мы совсем другие, и это касается всех регионов, где проходили наши фокус-группы, как на востоке, так и на западе. Поэтому в массовом сознании мы не являемся единым народом и безусловно мы ощущаем свое полное отличие от россиян. Одна из главных черт нашего отличия – это свободолюбие и умение сказать власти "нет", в отличии от россиян", - заявил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции по результатам фокус-группового исследования "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев".

Согласно исследованию, отличиями от россиян украинцы считают: децентрализацию власти во всех видах; наличие свободы слова, возможность не соглашаться с властью; открытость и искренность; меньше агрессии и невоспитанности; больше трудолюбия.

"У украинцев присутствует четкая идентификация - "мы другие". Главным отличием от россиян стало отношение к власти. Украинцы отрицают сакрализацию власти в соседней России, критически относятся к своим политическим руководителям, считают неэффективные институты главной проблемой для развития экономики и общества", - говорится в отчете.

Фокус-групповое исследование проведено Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "New Image Marketing Group" в период с 10 по 15 июня 2021 года на всей территории Украины. Объем выборки составлял 12 фокус-групповых исследований (1 Фокус-групповое исследование = 8 участников). Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше; три возрастные категории: 18-30 лет, 31-54 года, 55 лет и старше; представители различных типов населенных пунктов: областные центры, другие города (не облцентры) и села; представители различных сфер деятельности, уровня дохода, уровня образования.

Как сообщалось, согласно социологическому исследованию группы "Рейтинг", большинство жителей Украины, 55%, не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству. В то же время, 41% респондентов согласны с этим утверждением.