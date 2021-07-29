Рудык: К съезду партии "Голос" были допущены все делегаты

Киев. 29 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Все делегаты были допущены к съезду партии "Голос", сообщила лидер политсилы Кира Рудык.

"Все делегаты были допущены к съезду, у нас присутствовала мандатная комиссия, которая как раз проверяла наличие документов и всю предварительную подготовку. Все делегаты, которые хотели принять участие в съезде, приняли в нем участие, представители 22 регионов", - сказала Рудык на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

В свою очередь член политсовета партии "Голос" Андрей Осадчук уточнил, что на съезд были приглашены по двое гостей из каждой региональной организации, которые могли сопровождать делегата съезда, поскольку помещение для проведения съезда не позволяло физически разместить большее количество гостей.

"Об этом шла коммуникация последние, наверное, полторы недели со всеми региональными организациями, и действительно, все региональные организации, кроме львовской, с понимаем отнеслись к этому. И только львовская организация действительно привезла с собой немного больше людей, которых просто физически не было куда поместить в помещении, где проводился съезд", - отметил он.

Также Осадчук сообщил, что на съезде была принята новая редакция статута партии, над которой работали почти пять месяцев.

"Это были сложные пять месяцев политической борьбы, попытки атаки на партию и т.д. Но, тем не менее, мы вышли с документом, который сегодня поддержал съезд и, я искренне надеюсь, который сможет дать существенный импульс для дальнейшего развития партии", - подчеркнул он.

По словам народного депутата, были усовершенствованы и конкретизированы идеологические основы партии.

"На данный момент после сегодняшнего голосования на съезде основная цель деятельности партии звучит следующим образом. Это развитие Украины как либеральной демократической республики, в которой господствует демократия, верховенство права, свободная рыночная экономика без преференций административных преимуществ, где обеспечен экономический рост и возможность каждого человека реализовать себя, где гарантирована долгосрочная безопасность народа Украины и каждого гражданина через членство Украины в НАТО", - проинформировал Осадчук.

Он указал, что на первом месте в заданиях партии стоит сохранение и защита конституционного строя, развитие украинских государственных институций и продвижение к системе безопасности евроатлантического альянса.

По его словам, статут также предусматривает, что не менее 50% членов политического совета представляют регионы. Кроме того, изменения в статут передали все полномочия между съездами от главы партии политическому совету.

"Мы обеспечили полную независимость процесса выдвижения кандидатов в народные депутаты и участия в политическом процессе от единоличной воли главы партии, как это было раньше", - подчеркнул Осадчук.