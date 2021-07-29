Никто из нардепов, заявивших о выходе из "Голоса", не подавал заявление о выходе из фракции - Железняк

Киев. 29 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Никто из народных депутатов, покинувших партию "Голос", не подал заявление о выходе из фракции "Голос" в Верховной Раде, сообщил глава фракции "Голос" в Верховной Раде, член политсовета партии Ярослав Железняк.

"Я уверен, что каждый член фракции остается порядочным и честным человеком. То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, это стало причиной решений коллег и решений съезда относительно этих коллег. Но фракция остается. Пока мне не известно ни об одном заявлении о выходе из фракции. Уверен, что и не будет. Фракция остается работать", - сказал Железняк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что между теми, кто покинул партию, и теми, кто остался в ней, нет основополагающих, идеологических расхождений.

"Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода из рядов партии, каждый народный депутат обязывается сложить мандат. Не знаю, будут ли мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня есть чувство, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше я уверен, что будут все народные депутаты фракции работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические основы", - пояснил Железняк.

Он добавил, что избирательный список партии состоял из 200 людей.

"Поверьте, каждый из них достаточно профессиональный и порядочный человек, потому я думаю, что для нашей фракции еще много есть отличных кандидатов, но давайте пока фиксировать то, что во фракции остается 20 людей, пока что у меня нет ни одного заявления о выходе из фракции или прекращении мандата ни одним из депутатов, которые сегодня заявили о выходе из партии", - указал Железняк.