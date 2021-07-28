Подозрения в адрес Медведчука строятся на доказательствах, собранных неуполномоченным органом – адвокаты

Киев. 27 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Адвокаты народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), настаивают, что подозрения в его адрес строятся на доказательствах, собранных не уполномоченным на то органом, и указывают на ряд процессуальных нарушений в деле.

В среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Медведчука Дмитрий Лойфман указал на то, что расследование уголовного производства в отношении Медведчука находится в подследственности Государственного бюро расследований (ГБР), однако по факту следственные действия проводит Служба безопасности Украины (СБУ).

По его словам, по территориальности органа досудебного расследования ходатайство об избрании меры пресечения должен рассматривать не Печерский, а Шевченковский районный суд Киева. "Мы направляли ходатайство о том… что данное дело не подсудно Печерскому суду, однако судья Вовк (следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк – ИФ), который рассматривал ходатайство прокурора, умышленно отказал стороне защиты, не стал дожидаться рассмотрения вопроса Апелляционным судом о подсудности", - отметил Лойфман.

Также, как подчеркнул адвокат, ходатайства об избрании меры пресечения подавилось в суд несвоевременно, с нарушением сроков.

В свою очередь адвокат Лариса Чередниченко обратила внимание на то, что мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана на основании того, что суд признал обоснованным подозрение. Само подозрение, по ее словам, построено на заключениях экспертиз, проведенных экспертами института судебных экспертиз СБУ, и выполняли они постановление следователей СБУ, в то время как СБУ не является уполномоченным на то органом.

"Доказательства, которыми обосновывается подозрение, собраны неуполномоченным органом… Такие доказательства нельзя положить в основу подозрения", - подчеркнула адвокат.

Также, как отметила она, заключения экспертов носят вероятный, а не категорический характер.

"Независимые компетентные судебные эксперты дали заключения, которые противоположны заключениям, предоставленным стороной обвинения. Эти заключения экспертиз говорят, что Виктор Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать", - пояснила Чередниченко.

Кроме того, как подчеркнула адвокат, в своем ходатайстве прокуроры просили о продлении меры пресечения до двух месяцев, суд же вынес решение о продлении домашнего ареста на два месяца. "Любому здравомыслящему человеку понятно, чем отличается смысловая нагрузка предлогов "до" и "на", - добавила она.

"Дело Медведчука обретает яркую политическую окраску…. Юриспруденции здесь мало, мы наблюдаем… процесс политической репрессии. Ведь суд… проходил в условиях беспрецедентного давления… Суд, который продлил Медведчуку срок содержания под домашним арестом, явно вышел за пределы предоставленных ему полномочий, Печерский суд не имел права рассматривать это дело", - подытожил народный депутат Ренат Кузьмин (фракция "ОПЗЖ").

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Медведчук подал апелляцию на это решение суда. Киевский апелляционный суд перенес на 30 июля слушание апелляции.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.