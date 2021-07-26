Пресс-конференции

13:38 26.07.2021

Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

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Киев. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Рост железнодорожных тарифов на грузовые перевозки может увеличить нагрузку на автомобильный транспорт и дорожную инфраструктуру, а также повысить цены на конечные продукты в сферах энергетики и строительства.

Такое мнение высказали представители профильных сегментов бизнеса на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця" как монопольный перевозчик в очередной раз просто повышает тарифы. Что это будет значить для цементной отрасли: во-первых, вырастут цены на перевозку угля, во-вторых, вырастут цены на перевозку сырья и дополнений к цементу. В-третьих, вырастут цены непосредственно на конечный продукт для потребителя", – сказала исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины ("Укрцемент") Людмила Крипка

По предварительным подсчетам ассоциации, такое повышение тарифов повлияет как на себестоимость цемента, так и на конечный продукт для потребителя приблизительно на 5-8%, что, в свою очередь, увеличит стоимость объектов строительства.

При этом Крипка отметила, что ожидаемого дохода от повышения тарифов "Укрзализныця" может не получить из-за перевода логистики предприятий в сегмент автоперевозок.

"В результате "Укрзализныця" доходы не получит, но возрастет нагрузка на автомобильные перевозки", – сказала она.

С таким прогнозом солидарен генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. По его словам, "Укрзализныця" не сможет реализовать план по поступлению около 2 млрд грн до конца этого года от повышения тарифов на грузоперевозки.

"Этих денег не будет, так как мы увидим ускоренный уход клиентов "Укрзализныци" прежде всего на автомобильные дороги. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет (…) Из-за переориентации грузов на автодороги будет дополнительная нагрузка, дороги будут разрушаться быстрее. Это сведет на нет эффект от реализации программы президента Украины "Большое строительство", – констатировал он.

Кроме того, добавил Гусак, из-за удорожания перевозок строительных материалов – щебень, цемент - сократится и объем "Большого строительства".

В то же время поддержание низких цен в пассажирском сегменте и увеличение стоимости грузоперевозок в конечном счете приведут к повышению тарифов и в энергетическом секторе, считает заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех.

"Что для нас, энергетиков, будет означать реализация этого приказа (Мининфраструктуры – ИФ)? Это "плюс" 40-50 грн на тонну перевозимого угля и около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловой станции", – рассказал он.

Эксперты подчеркивают, для эффективного развития рынка железнодорожных перевозок необходимо обеспечить равные конкурентные условия, внедрять проекты использования частных локомотивов, а также обновлять законодательство в этой сфере. Кроме того, нужно обновить менеджмент и наблюдательный совет "Укрзализныци" для эффективного управления, осуществить ее реформирование в соответствии с планами правительства.

Как сообщалось, ранее в июле Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа о двухэтапном повышении тарифов на грузоперевозки группы грузов 1 и 2 тарифных классов с сентября-2021 на 8%, а с января 2022 года – на 20,4% и 6,5% соответственно.

Теги: #грузоперевозки #ж_д #тарифы
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