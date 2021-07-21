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11:47 21.07.2021

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – опрос

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Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Политические партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" с 15 по 19 июля 2021 года.

По данным опроса, который презентовал в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду председатель ОО "Киевский институт социологии гражданского общества", народный депутат V созыва Александр Ковтуненко, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 23,1% готовы поддержать партию "Слуга народа", 17,5% – ОПЗЖ, 15,4% – "Евросолидарность" и 11,8% – "Батькивщину".

При этом сохраняют шансы на прохождение в парламент политсила "Сила и честь", которая получила бы поддержку 4,9% украинцев, "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,1%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,8%).

"Гражданская позиция" набрала бы 2,8% голосов определившихся, "Партия Шария" – 2,1%, "Голос" – 1,5%, "Свобода" – 1,2%, "Оппозиционный блок" и "Национальный корпус" – по 0,8%, "За майбутне" – 0,3%, "Народный фронт" и "Самопомощь" – по 0,1%. З другую партию проголосовали бы 2% опрошенных, а испортили бы бюллетень или зачеркнули бы всех кандидатов 7,7% респондентов.

Опрос провела ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3000 респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследование не превышает 2,8%.

Теги: #партии #опрос #рада
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