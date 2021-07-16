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16:23 16.07.2021

Статья Путина адресована не украинцам, а мировым лидерам – политолог

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Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" адресована не украинцам, а мировым лидерам как демонстрация того, что РФ намерена сохранить свой контроль над Украиной, считает руководитель Фонда "Украинская политика", политолог Кость Бондаренко.

"Россия последние полгода разрабатывала новую концепцию активизации своей деятельности относительно Украины. Очевидно, что эта статья адресовалась не украинцам и политической элите Украины, хотя и была продублирована на украинском языке. Она адресована мировым лидерам, чтобы показать свое намерение сохранить свой контроль над Украиной", - заявил Бондаренко на круглом столе на тему "Синергия внешних и внутренних вызовов для Украины. Когда кульминация?", проведенном в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам политического эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, "Украина на фоне ослабления позиций России в Азии остается стратегической целью".

"Россию вытеснили с Южного Кавказа. Выход США из Афганистана создает большую проблему для России в Средней Азии, откуда она, скорее всего, тоже уйдет. Казахстан довольно жестко ограничивает российское влияние на своей территории. Аншлюс Беларуси уже почти завершен. Теперь для России Украина остается стратегической целью и для нас это вызов", - сказал Матвиенко.

Как отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, "статья российского президента является концептуальной основой и фундаментом для как минимум идеологического наступления на Украину".

"Статья Путина – это тревожный знак, поскольку Путин уже начинает задумываться, что делать с Украиной. То, что он делал в 2014 году, не сработало, после были ставки на концентрацию пророссийских сил в лице Медведчука, но и это не сработало. В первом полугодии 2021 после санкций СНБО против Медведчука и закрытия его каналов мы увидели ослабление пророссийских сил и усиление власти Зеленского. Думаю, что это стало неожиданно для Путина. В России сейчас думают, что делать с Украиной", - считает эксперт.

В свою очередь, Бондаренко добавил, что "наступление на Украину может усилиться уже этой осенью - идеологическое, экономическое и вплоть до военного".

По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, "статью Путина можно рассматривать и как послание будущим российским государственным деятелям".

"Во-первых, он понимает, что он не вечен. Во-вторых, он считает, что только российская империя может быть местом пребывания самой России, Украины и Беларуси … Я бы назвал это политическим завещанием Путина, но не в смысле его ухода, а в смысле рассуждений о будущем", - отметил Небоженко.

Теги: #статья #рф
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