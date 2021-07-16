Пресс-конференции

15:42 16.07.2021

Более 700 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ - отчет

3 мин читать

Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 705 тыс. жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение паспортов РФ, свидетельствует аналитический отчет "Паспортизация Российской Федерацией в оккупированных РФ районах Донбасса".

"Задание Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах (в Государственную Думу РФ - ИФ) из числа тех, кто получил российские паспорта. На сегодняшний день, по нашим данным, заявки на получение паспортов РФ подали 705 тыс. жителей ОРДЛО. Там действуют принудительные инструменты влияния. Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания", - сказал адвокат, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он указал, что процессы паспортизации РФ в оккупированном Донбассе были замечены еще в 2019 году.

"С того времени Кремль очень сильно усилил процессы паспортизации. В отчете есть карта, где изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе и 8 пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов", - добавил Лисянский.

По его словам, еще в 2019 году таких пунктов выдачи было два.

"РФ увеличила численность работников миграционной службы для южного федерального округа на 2 тыс. людей, добавила финансирование на миллиарды рублей для того, чтобы паспортизировать", - проинформировал Лисянский.

Он рассказал, что, сравнивая 2018 год и 2021 год, выдача паспортов в оккупированных территориях увеличилась на 700%.

"В 2018 году всего было выдано паспортов РФ в Украине 83 тыс. Это данные из открытых источников, сайт Министерства внутренних дел РФ. В 2020 году они показали в декабре 409 тыс. паспортов. Потом 585 тыс. паспортов в первом квартале 2021 году. На сегодняшний день 705 тыс.", - сообщил он.

В свою очередь адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы Иван Пасикун указал, что важной целью паспортизации для РФ также является пополнение кадрового резерва резервистов и призывников для Вооруженных сил РФ.

"Механизм - очень простой. Есть закон РФ о воинской обязанности и воинской службе. Пункт первый статьи 22 четко регламентирует тех людей, которые подлежат призыву на службу в Вооруженные силы РФ. Это лица, достигшие 18 лет, не достигшие 27 лет, те, которые состоят на воинском учете либо те, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете. Никаких оговорок нет. Таким образом те люди, которые оформляют паспорт в так называемых незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", "ДНР" уже автоматически подлежат призыву", - пояснил он.

В то же время Пасикун уточнил, что на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет действующего механизма для того, чтобы мужчины, которые достигли 18-летнего возраста и получили паспорт РФ, на регулярной основе призывались, однако подобные случаи уже есть.

Теги: #отчет #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 23.06.2021
Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

21:01 18.06.2021
Отчет УВКБ ООН о глобальных трендах свидетельствует о том, что количество принудительно перемещенных людей в мире возросло до рекордных 82,4 миллионов

Отчет УВКБ ООН о глобальных трендах свидетельствует о том, что количество принудительно перемещенных людей в мире возросло до рекордных 82,4 миллионов

10:12 17.06.2021
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гумпомощи от УВКБ ООН

В ОРДЛО доставили более 100 тонн гумпомощи от УВКБ ООН

09:20 17.06.2021
ICAO ожидает промежуточный отчет по ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair 23 июня

ICAO ожидает промежуточный отчет по ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair 23 июня

14:43 16.06.2021
Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

16:46 15.06.2021
Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

20:37 03.06.2021
Минздрав начал запись жителей ОРДЛО и Крыма на вакцинацию от коронавируса

Минздрав начал запись жителей ОРДЛО и Крыма на вакцинацию от коронавируса

12:34 20.05.2021
Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

11:42 12.05.2021
МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

11:35 06.05.2021
СБУ заблокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

СБУ заблокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Статья Путина адресована не украинцам, а мировым лидерам – политолог

Экономические потери от временной оккупации Россией Крыма составили $135 млрд - исследование

Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

Большинство украинцев считает, что власть не справляется с вакцинацией населения – опрос

Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

Инвентаризацию лесов планируется закончить к 2027г, промежуточный отчет будет доступен в 2023г – глава "Укргослеспроекта"

Производство на предприятиях "Укроборонпрома" в I пол.-2021 выросло на 19,5%

"Ресурсный" законопроект значительно замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%" – застройщики

Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

Фасад павильона "Квиты Украины" в Киеве будет определен на архитектурном конкурсе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА