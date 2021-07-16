Экономические потери от временной оккупации Россией Крыма составили $135 млрд - исследование

Экономические потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составили $135 млрд, свидетельствует исследование Центра экономической стратегии, сделанное по заказу представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Первую официальную оценку Министерство юстиции сделало весной 2014 года, тогда они насчитали 1,2 триллиона грн. По тогдашнему курсу это немножко больше чем $100 млрд", - сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в пятницу.

Согласно нынешнему исследованию, $135 млрд - это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ($42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных громад ($1,7 млрд).

Отмечается, что в оценку Центра экономической стратегии не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий РФ в отношении Украины. Таким образом, это только минимальная доказанная оценка экономических потерь Украины.

Согласно исследованию, цена земли сельскохозяйственного назначения в Крыму может быть оценена в $4 тыс. за гектар, а общая стоимость 755 тыс. га посевных площадей составляет около $3 млрд.

Также украинцы могли потерять почти 935 тыс. квартир, что равно 49 млн квадратных метров, что на момент оккупации составляет почти $43 млрд. Отмечается, что с тех пор цены на жилье выросли. В течение первого года после оккупации, в долларовом измерении жилье подорожало на 50%, а в следующие пять лет - еще на 12%".

Кроме того, частные владельцы активов в Крыму, у которых насчитывалось 20 тыс. предприятий, потеряли активы на сумму $18,5 млрд. Среди утраченных отраслей - генерация и распределение электроэнергии, распределения газа, перерабатывающая промышленность, а также строительство, часть рекреационного комплекса, другие виды услуг.

Среди прочего, активы государственных компаний, зарегистрированных непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составляли $2,7 млрд.

Отмечается, что среди крупнейших - энергетические компании "Черноморнефтегаз" и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами, объекты транспортной инфраструктуры (морские торговые и рыбные порты). Особенностью региона является наличие также крупных государственных оздоровительных учреждений и аграрных/пищевых предприятий (например, государственными были "Массандра", "Новый мир", "Магарач", а также Симферопольский и Севастопольский винные заводы).

Подчеркивается, что оценка потерь необходима, чтобы компенсировать данные потери через международные суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом.

Иски от Украины как государства, государственных и частных компаний и отдельных граждан уже поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, Страсбург), Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд (оба в Гааге), Международный трибунал по морскому праву (Гамбург), а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.

По словам руководителя прокуратуры АРК и города Севастополя Игоря Поночовного, данное исследование поможет в расследовании уголовных производств, касающихся Крыма.