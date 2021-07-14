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15:12 14.07.2021

Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

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Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 67,1% украинцев уверены, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина поспособствует урегулировании ситуации на Донбассе, свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", проведенное с 29 июня по 9 июля и презентованное в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом, 30,3% респондентов уверены, что встреча Зеленского и Путина не поспособствует восстановлению мира в Украине, возвращению Донбасса и налаживанию добрососедских отношений с Россией, 2,6% затруднились ответить.

В то же время, 49,3% опрошенных считают, что Зеленский для возвращения Донбасса и мира в Украине должен провести личную встречу с представителями самопровозглашенных республик, 41,1% выразили сомнение в эффективности такой встречи, 9,6% затруднились ответить.

Также 51% украинцев считают, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе в интересах Украины, 39,6% против такого утверждения, 9,4% отказались отвечать.

Социологическое исследование проводилось по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым среди людей старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства опрашиваемых. Выборочная совокупность составила 3011 респондентов.

Теги: #зеленский #опрос #путин
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