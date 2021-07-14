Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 49,9% граждан Украины не видят необходимости в проведении досрочных выборов президента Украины, свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", проведенное с 29 июня по 9 июля.

Согласно презентованному в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду опросу, за досрочное проведение выборов президента выступают 39,5% опрошенных, 10,6% затруднились с ответом. Для сравнения в январе текущего года за такую необходимость выступали 43,1%, против – 45,8%.

Что касается проведения досрочных выборов в Верховную Раду, то 44,3% выступают "за", 45,3% - против, 10,4% не смогли определиться. Для сравнения в январе текущего года за такую необходимость выступали 38,1%, против – 50,6%.

Если бы выборы в украинский парламент проходили в ближайшие дни, то 70,8% респондентов ответили положительно, 17,7% - отрицательно, 9,9% – затруднились с ответом, 1,6% - отказались отвечать.

Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду, то 25,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 15,9% за "Оппозиционную платформу - "За жизнь"", 15,5% за "Европейскую солидарность", 11,9% за "Батькивщину", 5,8% за "Силу и честь". Остальные партии не прошли 5% барьер. При этом, 14,3% не смогли определиться с выбором партии, еще 13,1% вовсе не голосовали бы.

Социологическое исследование проводилось по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым среди людей старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства опрашиваемых. Выборочная совокупность составила 3011 респондентов.