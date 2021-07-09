Производство на предприятиях "Укроборонпрома" в I пол.-2021 выросло на 19,5%

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Объемы производства на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" в январе-июне 2021 года выросло на 19,5% - до 16,6 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2020 года, сообщил директор концерна Юрий Гусев.

"Объемы производства в первом полугодии превысили плановые показатели почти на 5%, и почти на 20% показатель аналогичного периода 2020 года, несмотря на то что возможность контрактации в рамках гособоронзаказа на 2021 год до сих пор усложнена из-за имплементации закона об оборонных закупках", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он добавил, что такой прирост достигнут также несмотря на локдаун и "другие события, которые усложняли реализацию производственных планов предприятий госконцерна".

По его словам, в первом полугодии предприятия концерна произвели, модернизировали и отремонтировали авиатехники и оборудования на 44,6% больше, чем за тот же период 2020 года - на сумму 7,8 млрд грн, высокоточного оружия и боеприпасов на 33,6% больше - на 3,1 млрд грн, систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов почти на 24% больше - на 1,5 млрд грн, бронетанковой техники на 0,7% больше - на сумму 2,9 млрд грн.

В то же время, отметил Гусев, предприятия военно-морской техники хоть и перевыполнили план на 18,6%, но объемы производства в сравнении с январем-июнем прошлого года составили 62%, или 1,3 млрд грн.

"По поручению президента мы работаем вместе с ассоциацией судостроительной отрасли Украины над разработкой стратегии развития судостроения и в ближайшее время планируем презентовать наши наработки народным депутатам, поскольку они (наработки – ИФ) будут также касаться изменений в законодательство", - отметил глава госконцерна.

Он подчеркнул, что плановые показатели в первом полугодии перевыполнены по всем направлениям, в том числе предприятиями авиатехники и оборудования на 3,4%, или на 261 млн грн, высокоточного оружия и боеприпасов – на 5%, или на 148 млн грн, радиосвязи и спеприборов – почти на 5%, или на более 60 млн грн, бронетехники – на 2,1%, или почти на 60 млн.

Гусев также сообщил, что по итогам первого полугодия 2021 года прогнозируемая чистая прибыль госконцерна составит 620 млн грн – в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2020 года, а прогнозируемый чистый доход вырастет на 17% - до 16,8 млрд грн.

"Сейчас мы ожидаем окончательной отчетности", - уточнил он.

Согласно приведенным главой "Укроборонпрома" данным, объем заключенных контрактов спецэкспортерами за первое полугодие вырос более чем в 2,5 раза (или на $239 млн), составив $393 млн.

Поступление средств от выполнения контрактов спецэкспортерами выросло на 75%, или на $136 млн - до $317,5 млн.

"Этот показатель по итогам полугодия стал рекордным с 2014 года", - отметил Гусев.

Согласно приведенным графическим данным, в 2014 году поступление средств от контрактов спецэкспортеров составляло $274,6 млн, 2015 году – $153,1 млн, 2016 году – $220,7 млн, в $2017-м – 222,5 млн, 2018-м – $171,4 млн, в 2019-м – $272, 4 млн, в 2020 году – $181,8 млн.

Также спецэкспортеры отгрузили за январь-июнь 2021 года продукцию и услуги на $252 млн – на 36% больше.

"В этом году мы поставили условие существенно нарастить экспорт продукции и услуг и вернуть Украину в топ-10 стран мира на рынке вооружения", - сказал глава госконцерна.

Он также сообщил, что в системе электронных госзакупок ProZorro "Укроборонпром" в первом полугодии сэкономил 437 млн грн – на 35% больше к январю-июню-2020, а в целом концерн и его предприятия осуществили около 12 тыс. закупок (+23%) с ожидаемым бюджетом более 6 млрд грн.

"Ожидаемый бюджет вырос более чем вдвое, что свидетельствует о переводе всех многомиллионных тендеров в ProZorro", - добавил он.

Глава "Укробронпрома" отметил, что большая проблема для концерна - просроченная задолженность отдельных предприятий, которая составляет 13,4 млрд грн, и часть ее - это задолженность по заработной плате.

"Но мы активно работаем над ее уменьшением и разработкой антикризисных планов для таких предприятий, например для завода им.Малышева, Шосткинского завода "Зирка" и других", - отметил Гусев.

Он также сообщил, что на сегодня 13 предприятий концерна обеспечивают 70% дохода, а 28 предприятий – более 90% дохода в системе "Укроборонпрома", тогда как 32 предприятия утратили значение для потребностей оборонного комплекса.

Гусев также напомнил, что на 2 июля состоялось заседание обновленного набсовета "Укроборонпрома", на котором рассматривался вопрос стратегии развития и трансформации концерна в акционерное общество с созданием соответствующих холдинговых структур, и выразил надежду, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".