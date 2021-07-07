Фасад павильона "Квиты Украины" в Киеве будет определен на архитектурном конкурсе

Фасад павильона "Квиты Украины" (ул.Сечевых Стрельцов, 49) будет определен на архитектурном конкурсе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер ЧАО "Квиты Украины" Алексей Пышный в ходе пресс-конференции, посвященной презентации проекта реконструкции здания.

"Техническое задание мы сформулируем в течение двух недель, а далее будем объявлять архитектурный конкурс. В экспертный комитет конкурса мы обязательно пригласим и автора первоначального проекта - Николая Антоновича Левчука", - сказал он.

По словам Пышного, в техзадании будут только цифровые параметры.

"Мы не имеем права, когда проводим конкурс фасадов, указывать, в какой стилистике хотелось бы видеть, какие материалы должны быть применены. Мы считаем, что должны дать широкий диапазон возможностей компаниям, который будут участвовать, чтобы получить максимально разнообразные предложения и выбрать лучшее", - отметил он.

На вопрос, почему не рассматривается, прежде всего, вариант сохранения существующего ступенчатого фасада павильона, который создавал выразительный образ здания, Пышный ответил, что меняется, прежде всего, назначение здания, поэтому неизбежно изменение внешнего вида.

"Поймите, по сути, оранжереи, теплицы там не будет, функционал абсолютно другой", - подчеркнул Пышный.

По его словам, здание было приобретено Rockwill Group в 2020 году. Согласно концепции, предполагается многофункциональное здание, "современный бизнес плюс творческое пространство". Фудкорт займет первый этаж и верхнюю террасу. Со стороны ул. Гоголевская будет супермаркет. На втором этаже – фитнес-клуб, с третьего по восьмой этажи - коворкинги, ориентированные на различные сегменты бизнеса. Появится автоматический паркинг на 40-45 машиномест и охраняемая парковка для монотранспорта (велосипедов, самокатов и пр.).

Реконструкция пройдет с адаптацией здания к повышенным требованиям по инклюзивности. Инвесторы планируют восстановить озеленение (виноград "Вичи") на фасаде со стороны ул. Гоголевская после завершения реконструкции.

После утверждения результатов архитектурного конкурса фасада будет создан проект реконструкции здания. "Мы уже получили градостроительные условия и ограничения, прошли консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия КГГА, получили ряд документов, позволяющих начать подготовительные работы. Осенью, после утверждения проекта, получим документы на старт строительства. В целом планируем завершить реконструкцию за 18-24 месяца", - сообщил Пышный.

Он добавил, что проект реконструкции оценивается в EUR12 млн.

Rockwill Group, в состав которой входит Rockwill Wealth Solutions Limited (United Kingdom) RWS Immobilien (Чехия), реализовали свыше 20 проектов по реконструкции и реставрации объектов недвижимости в европейских столицах, включая редевелопмент функционала зданий.