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15:53 02.07.2021

Минэнерго рассматривает перспективу производства водорода при помощи атомной энергии – замминистра

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В Министерстве энергетики Украины обсуждается вопрос использования атомной энергии для производства климатически нейтрального водорода, сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков в ходе «круглого стола», состоявшегося в пятницу в рамках проекта Green Deal в агентстве «Интерфакс-Украина».

 

«Мы в своих дискуссиях внутри Минэнерго смотрим на «атомную» водородную энергетику и перспективы производства водорода при помощи атома (путем электролиза – ИФ). Также мы смотрим на перспективы производства водорода на основе природного газа. Однако хочу подчеркнуть, что в вопросе экспорта (в ЕС – ИФ) речь идет только о «зеленом» водороде. Нигде в европейских стратегиях не говорится, что они будут импортировать «желтый» или «голубой» водород. Только «зеленый», полученный при помощи ветра или солнца», – отметил замминистра.

Он также указал, что в Евросоюзе сейчас идет активная дискуссия относительно признания атомной энергетики «зеленой».

«Мы все понимаем, что СО2 там нет, но существуют также другие не менее страшные для окружающей среды и человека последствия использования атома», – отметил Демченков.

По мнению стратегического директора Региональной газовой компании Станислава Казды, атомная энергия «в конце концов станет «зеленой» и будет признана таковой для производства «зеленого» водорода.

Кроме того, в ходе круглого стола он рассказал о пилотном проекте РГК по транспортировке водородных смесей в газораспределительных сетях и указал, что этот проект уникален не только для Украины, но и для Европы.

«Большинство европейских проектов по тестированию водорода фокусируются в сфере магистральных сетей, транспорта, производства. Очень мало проектов в Европе направлено на распределительные сети и на конечных потребителей. Таких проектов всего около четырех и со всеми мы плотно сотрудничаем… Потому в этом плане Украина, можно сказать, – впереди паровоза», – отметил Казда.

Вместе с тем он назвал три главных препятствия для развития водородной энергетики: нехватка инвестиций и невысокая инвестиционная привлекательность Украины, отсутствие нормативной базы и активного продвижения «зеленой» энергетики со стороны государства.

По словам представителя турецкого строительно-энергетического холдинга Guris в Украине Лоика Лерминьо, украинские промышленные компании заинтересованы в том, чтобы построить «очень большую систему» использования водорода. Однако водородный рынок в Украине будет строиться вопреки, в том числе для минимизации потенциального влияния так называемого углеродного налога ЕС – механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) – на украинский экспорт.

«Мы должны понимать, что рынок водорода появится только потому, что будут такие нормы. Потому что заставят. Потому что будет CBAM, и это, на мой взгляд, самый большой двигатель (перемен – ИФ) в Украине, особенно для металлургов», – подчеркнул Лерминьо.

Руководитель водородного направления группы ДТЭК Андрей Бондарь в своем выступлении отметил, что ДТЭК хочет быть компанией, которая поможет запустить водородную отрасль в Украине и подтвердил, что к концу текущего года ДТЭК планирует запустить первые пилотные проекты по производству «зеленого» водорода в Украине, надеясь найти оптимальную бизнес-модель для их масштабирования.

При этом Бондарь указал, что высокая себестоимость и низкие капитальные инвестиции в пилотные водородные проекты не позволяют добиться быстрого наращивания мощностей.

«Одной из составляющих себестоимости «зеленого» водорода является «зеленая» электроэнергия и электроэнергия в принципе. Даже наша украинская электроэнергия, которая стоит дешевле, чем в большинстве стран Европы, все равно не позволяет нам выйти на конкурентную стоимость производства «зеленого» водорода», – сказал Бондарь.

По его словам, ДТЭК намерен создавать индустриальные кластеры для пилотирования водородных проектов.

Видеозапись круглого стола доступна на You-Tube канале агентства «Интерфакс-Украина».

Теги: #green_deal
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