Проведение референдума по Донбассу может повлечь угрозу для государственности Украины – политологи

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного референдума по вопросу Донбасса в случае невыполнения Минских соглашений может повлечь угрозу государственности страны.

"Политики должны принимать решения, брать ответственность, популяризировать свои решения, обосновать их и уже после проводить референдумы. Если решение будет принимать народ, то зачем нужны такие политики? Такие референдумы очень опасны, поскольку народ не всегда, скажем, эксперт по вещам государственного строительства", - сказал Карасев во время выступления на круглом столе на тему "Как социально-экономический упадок сказывается на текущей политике - действия власти и оппозиции", проведенном в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что "ни одна восточноевропейская страна, которая проводила референдумы по вступлению в ЕС или НАТО, не проводила их как решение народа". "Это всегда ратификация политического решения политических элит", - отметил он.

"Если референдум по "стене" на Донбассе пройдет, то это будет народная ратификация того решения, которое будет принято правящим классом с учетом геополитической ситуации и рекомендаций ключевых партнеров Украины", - добавил политолог.

По мнению эксперта корпорации стратегического развития "Гардарика" Константина Матвиенко, "в случае проведения такого референдума Россия может инициировать проведение еще более широкого референдума - по отделению не только временно оккупированной ею территории Донецкой и Луганской областей, а всей территории этих областей, а также Харьковской".

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко не поддерживает идею о необходимости проведения референдума по Донбассу.

"Рано говорить о стене, все-таки Донбасс – это не отрезанный ломоть. И не нужно готовить так людей, что, если не через Минские соглашения урегулируем конфликт, то через стену мы введем дистанцию между Украиной и Донбассом. Думаю, что это очень неправильно", - сказал он.

Небоженко подчеркнул, что "тематика Зеленского о проведении такого референдума является способом "сбить" внимание людей к проведению референдума по земле".

По словам руководителя фонда "Украинская политика" и политолога Костя Бондаренко, "вариант того, что Украина откажется от временно оккупированных территорий ОРДЛО в случае невыполнения "Минских соглашений", обсуждается уже давно и неофициально".

"Не удивлюсь, если на День Независимости президент действительно выступит с предложением референдума по Донбассу. Однако то, каким будет вопрос на нем, будет зависеть от встречи Зеленского с Байденом или Викторией Нуланд. Это может быть референдум про особый статус Донбасса или отказа от ОРДЛО", - отметил он.