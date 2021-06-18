Отсутствие договоренностей Байдена и Путина по Украине лучше, чем договоренности в пользу России - политолог

Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что отсутствие договоренностей президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина по Украине лучше, чем договоренности в пользу России.

"Для нас важно то, что по Украине не договорились (Байден и Путина – ИФ). И тут парадоксальная ситуация, что в данном случае лучше отсутствие договоренности, чем какие-то договоренности в пользу России", - сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Фесенко отметил, что незначительное обсуждение Украины на саммите США и РФ свидетельствует о том, что между сторонами проявились принципиальные разногласия.

Кроме того, политолог заявил, что данная встреча двух президентов не повлияет кардинально на международную ситуацию.