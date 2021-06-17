Правозащитники требуют исключения ряда людей, которых считают ошибочно включенными в санкционные списки решением СНБО от 14 мая 2021 года

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Коалиция "Правозащитная повестка дня" требует исключения ряда людей, которых считает ошибочно включенными в санкционные списки "воров в законе" и "криминальных авторитетов" решением СНБО от 14 мая 2021 года.

По мнению правозащитников, которое они озвучили во время пресс-конференции в пресс-центре агенства "Интерфакс-Украина", в санкционном списке СНБО от 14 мая 2021 года, куда включены 674 человека, включая 557 "воров в законе", большинство из которых проживает за границей и 111 иностранных "криминальных авторитетов", содержится группа лиц, к которым санкции применены необоснованно.

Они напомнили отчет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от 4 июня, где упоминалось о том, что "с начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", которых на сегодняшний день в стране больше нет". В то же время "из 111-ти "криминальных авторитетов" в Украине остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из страны".

"34 "вора в законе" на начало 2021 года в Украине - это правдоподобная численность, если вспомнить недавние многочисленные публикации в СМИ о "воров в законе". 557 "воров в законе" - бессмысленные данные. Предположим, что в Украине действительно было 111 иностранцев-уголовников, среди которых около 80 граждан России, по которым санкции СНБО были применены обоснованно. Тогда основания для применения санкций в отношении по меньшей мере 450 человек в списке совершенно непонятные", - отмечается в релизе Коалиции.

По сообщению правозащитников, большинство лиц в санкционном списке являются выходцами с Кавказа или Закавказья. При этом, уроженцев Грузии в списке - 366, Азербайджана - 48, Армении - 37, Чечни - 36, Дагестана - 15 Абхазии – 1. Всего – 503 особы. Также в списке 15 лиц без гражданства, ещё у 6-ти гражданство не указано.

"Имели место ошибки, когда граждан Украины указывали как российских граждан", - отметили правозащитники.

Кроме того, по данным правозащитной коалиции, в списке находятся 7-ро граждан России, в частности, 6-ро выходцев из Чечни и 1 из Дагестана, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Внесением этой группы лиц в санкционные списки нарушаются статьи 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ). В Россию они вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть. Уехать в другие страны и получить там убежище с полученным по решению СНБО статусом они также не смогут. Такие действия государства в отношении своих защитников просто аморальные", - указано в релизе.

Как отмечено правозащитниками, "в списке немало лиц, которые не совершали преступлений и административных правонарушений, однако по решению СНБО они вынуждены покинуть страну".

"Им отменяют все разрешительные документы (ПМЖ, ВМЖ, разрешение на иммиграцию – ИФ), выдавливают из Украины, а если они при принятии решения были за границей - не позволяют въехать. Совершение таких действий государством является типичным политическим преследованием", - отмечается в релизе.

Также, как отмечают в правозащитной коалиции, "правоохранительные органы Украины обосновывают необходимость применения санкций в отношении указанных лиц нарушением правил пребывания в Украине, неимением постоянных источников дохода или постоянного места жительства и др. ".

При этом, как указано в релизе, "нет ни одного доказательства в подтверждение этих обвинений".

Как отмечается, "в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение права на справедливое судебное разбирательство, принципа презумпции невиновности, право на уважение частной и семейной жизни, на эффективное средство правовой защиты".

"Ни одна из этих гарантий не была соблюдена. Таким образом, примененные санкции грубо нарушают ст. 6, 7, 8, 13 ЕКПЧ, а также статью 1 Протокола 1 к Европейской Конвенции", - добавили правозащитники.

Кроме того, как отмечается, "санкции предусматривают выдворение сотен иностранцев из нескольких стран происхождения".

"Это грубое нарушение ст. 4 протокола 4 к ЕКПЧ, где указано о запрете на коллективную высылку иностранцев. Такие действия государства являются не просто нарушением международных обязательств, но и повлекут международный скандал с большим ущербом для репутации Украины".

"Мы видим, как СНБО постоянно удаляет людей из санкционных списков по своим решениям прошлых лет. Требуем исправить свои ошибки в отношении людей, ошибочно включенных в санкционные списки по решению СНБО от 14 мая 2021 года", - подытожили в правозащитной коалиции.

Они также отметили, что согласно закону "О санкциях", государственный орган, который применил санкции, может их отменить".

Источник: https://interfax.com.ua/news/video/750235.html